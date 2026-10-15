Licitada, por 500.000 euros, la renovación integral de siete áreas infantiles en varios distritos de Zaragoza

Zona de juegos infantiles en un parque de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado el proceso de licitación de un contrato mixto de suministro e instalación de juegos infantiles que permitirá acometer la remodelación integral de siete áreas de juego repartidas por distintos distritos de la ciudad. El presupuesto base de licitación asciende a 500.000 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre.

El contrato, promovido por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, se tramita mediante procedimiento abierto y está dividido en siete lotes, uno por cada espacio infantil incluido en el proyecto. Las empresas pueden concurrir a uno o varios lotes, hasta un máximo de siete, y podrán resultar adjudicatarias de todos ellos si cumplen las condiciones establecidas.

Las intervenciones previstas se desarrollarán en el área infantil de la avenida de la Ilustración, en el Distrito Sur; Antonio Royo, en El Arrabal; el parque de San Pablo, en el Casco Histórico; la plaza de Pilar Miró, en Oliver-Valdefierro; el Jardín de la Memoria, en San José; el parque Delicias 2, y la avenida de los Estudiantes, en Santa Isabel.

El presupuesto de cada lote oscila entre los 58.702,94 euros de la plaza de Pilar Miró y los 87.346,80 euros del parque de San Pablo. El importe total del contrato asciende a 500.000 euros.

PLAZA DE 16 SEMANAS

Además del suministro de los nuevos elementos de juego --que deben incluir elementos adaptados--, el contrato comprende su instalación y toda la obra civil necesaria para ejecutarla correctamente. El plazo máximo previsto es de 16 semanas para cada lote, sin contabilizar los meses de agosto y diciembre, considerados inhábiles en el sector.

La elección de estos siete espacios responde a una valoración de diferentes factores relacionados con las necesidades de mantenimiento y renovación de las instalaciones municipales. Entre los criterios contemplados figuran la antigüedad de los juegos, su estado de conservación y los resultados de las inspecciones técnicas realizadas.

También se tienen en cuenta la disponibilidad de otras áreas infantiles en el entorno, las necesidades detectadas por los servicios municipales y las incidencias y demandas planteadas por la ciudadanía.

La licitación establece, asimismo, criterios de adjudicación que combinan aspectos económicos y técnicos. Entre ellos figuran el precio, el aprovechamiento de la superficie disponible para los juegos y la ampliación de los periodos de garantía de los elementos instalados y, en los lotes correspondientes, de los pavimentos de seguridad.

CASI 50 INTERVENCIONES DE MEJORA REALIZADAS

La nueva licitación se enmarca en el trabajo municipal de conservación, renovación y mejora de las áreas infantiles de Zaragoza. Desde el año 2019 se han llevado a cabo al menos 47 intervenciones, de las que 41 corresponden a renovaciones integrales, distribuidas entre prácticamente todos los distritos y barrios de Zaragoza.

Entre los espacios en los que se han realizado mejoras figuran el parque de la Tolerancia, el parque Grande, el parque Miraflores, el parque Tío Jorge, los jardines de Al-Ándalus y distintas plazas y zonas de juego de barrios como Delicias, San José, El Arrabal, Casablanca, Santa Isabel o Casetas.

A estas actuaciones se suman iniciativas vinculadas a otros proyectos municipales, como la instalación de nuevos elementos de juego o la renovación de áreas infantiles dentro de intervenciones de mayor alcance, como la renovación integral de la Avenida de Navarra, la Plaza de Salamero, entre otros.

ZARAGOZA VERDE 360

En relación directa a este contrato y a las mejoras que se van implementando en las zonas de juegos infantiles de Zaragoza, precisamente el pasado mes se adjudicó el contrato "ZGZ Verde 360", un ambicioso contrato plurianual, estimado en casi 8,5 millones de euros, destinado a completar el plan municipal de mejora de la infraestructura verde urbana y de todos sus equipamientos.

Este contrato incluye como uno de sus tres lotes el destinado a "Conservación de áreas infantiles y de mayores, así como de equipamientos deportivos de la Infraestructura Verde", garantizando entre otros objetivos el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de las más de 400 áreas de juego, 71 áreas de mayores y 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad.

Se ha adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales S.A., por un importe total --para los cuatro años-- de 2.578.254,55 euros. A su oferta se suman, como mejoras, 200 metros lineales de valla de madera y polietileno; inspección ocular una vez cada dos semanas, e inspección funcional y de mantenimiento preventivo una vez al mes.