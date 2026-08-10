Limitaciones de velocidad y cuatro puentes cortados, entre las restricciones este miércoles en Zaragoza por el eclipse

Archivo - Río Ebro a su paso por Zaragoza, con el puente de Piedra y la Basílica del Pilar en el fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza está inmerso en la cuenta atrás para implementar el dispositivo de seguridad, movilidad y acogida para el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, que incluirá restricciones como la limitación de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora desde las 20.00 horas en todo el término municipal, la obligatoriedad de circular con las luces de cruce o el corte al tráfico rodado de los puentes de Piedra --desde las 10.00 horas--, Almozara, Santiago y Hierro --desde las 16.00 horas--.

Los puentes, además, tendrán el aforo acotado, ya que el fenómeno astronómico sólo será visible en una parte de los mismos. Por tanto, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha invitado a observar el eclipse desde zonas más amplias como el Parking Sur de la Expo o Valdespartera: "Yo sé que a la gente le apetece mucho, pero --los puentes-- no son el mejor sitio para verlo".

Del mismo modo, la consejera ha instado a la ciudadanía a informarse de en qué zonas de la ciudad se podrá ver el eclipse durante todo el proceso, ya que, al producirse poco antes del atardecer, "el Sol está bajísimo", con el fin de evitar desplazamientos innecesarios a última hora.

Para ello, ha recomendado consultar el visor oficial del Instituto Geográfico Nacional, aunque no tiene en cuenta obstáculos urbanos o artificiales como edificios o árboles.

El fenómeno comenzará en torno a las 19.30 horas, hasta llegar al momento de totalidad, en que el Sol quedará completamente cubierto, a las 20.29 horas, durante un minuto y 27 segundos.

Fernández ha recomendado optar por zonas "abiertas y despejadas", entre las que no está la ribera del Ebro o zonas céntricas como la plaza del Pilar, donde hay abundante arbolado o edificios que taparán el Sol a última hora de la tarde. No obstante, ha tranquilizado a la ciudadanía aseverando que "hay mucho espacio" y que "Zaragoza es muy grande".

UNA CIUDAD PREPARADA

El Consistorio zaragozano trabaja actualmente en un gran dispositivo transversal en el que participan diferentes servicios municipales. Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Servicios Públicos, Limpieza Pública y otros equipos técnicos municipales están coordinando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, ordenar los desplazamientos y reforzar los servicios públicos durante los días de mayor afluencia.

El Puesto de Mando Avanzado se ubicará en la sala de crisis del parque 1 y se activará el Plan Municipal de Emergencias por grandes aglomeraciones.

El dispositivo municipal incorporará también medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 horas y el encendido del alumbrado público. Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas.

El Ayuntamiento recomienda, además, evitar los desplazamientos en vehículo privado durante esa franja horaria si no son estrictamente necesarios, así como extremar la precaución en los desplazamientos peatonales y evitar el cruce de calzadas hasta que el alumbrado público esté encendido.

RESTRICCIONES EN LOS PUENTES

El dispositivo prestará especial atención a los puentes sobre el río Ebro, ya que pueden concentrar a un elevado número de personas durante la observación del eclipse. Para garantizar la seguridad de los peatones y ordenar la movilidad, se restringirá el tráfico rodado en cuatro de los puentes, que quedarán reservados para uso peatonal durante el dispositivo.

En concreto, se corta al tráfico de vehículos en el Puente de la Almozara --en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal--, el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente del Pilar o de Hierro en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones.

Por su parte, el lado este del Puente de la Almozara y el lado este del Puente del Pilar se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local.

La pasarela del Voluntariado y la pasarela que une Etopia con la Estación Delicias permanecerán cerradas al tránsito peatonal durante el dispositivo por motivos de seguridad. También se reforzará la movilidad del 10 al 13 de agosto, con unidades dobles de tranvías para facilitar los desplazamientos en transporte público y se cortará el tramo entre la paradas de Las Murallas y La Chimenea.

La red de autobús urbano también se intensificará durante esos cuatro días con dotaciones y frecuencias correspondientes a la primera quincena de julio.

Además, se cancela también el mercadillo de este miércoles, al coincidir con el día del eclipse y ser incompatible con el operativo extraordinario previsto para este día. No obstante, con la finalidad de minimizar el perjuicio ocasionado, se sustituirá esta jornada por otra fecha que será determinada más adelante una vez valorada la viabilidad.

DESVÍOS A PARTIR DE LAS 16.00 HORAS

El puente de Piedra se cerrará al tráfico rodado desde primera hora de la mañana afectando a las líneas de autobús que circulan por este paso --no a los taxis, que podrán circular hasta las 16.00 horas--, mientras que en los puentes de La Almozara, Santiago y del Pilar se comenzará a restringir el tráfico a partir de las 16.00 horas de manera discrecional, en función de la acumulación de personas en la zona, por lo que desde esta hora se podrán efectuar ya los desvíos de buses.

Así, en el caso del Puente de La Almozara, los desvíos afectarán a las líneas 23 --desde Gómez de Avellaneda por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de La Unión, avenida Cesáreo Alierta, paseo Constitución, hasta paseo Sagasta--, 42 --por Pablo Ruiz Picasso y Puente del Tercer Milenio, hasta la avenida Pablo Gargallo-- y Ci4 --por José Atarés, avenida Ranillas y Puente del Tercer Milenio, hasta la calle Rioja--.

En dirección a la margen izquierda, estarán desviadas por el Puente del Tercer Milenio las líneas 23, 36 y 42, por el Puente de la Unión las líneas 28, 29, 32, 35 y 39, mientras que la 21 circulará por el Puente de la Unión en dirección Miralbueno y por el Puente Giménez Abad en dirección Barrio Jesús.

REFUERZO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Para devolver la normalidad a la ciudad, y una vez finalizado el eclipse, los servicios de limpieza desplegarán una operativo especial como es habitual tras un acontecimiento numeroso en la ciudad, que hará especial hincapié en los emplazamientos donde se haya congregado más personas.

En la plaza del Pilar, el servicio se refuerza los días 12 y 13 de agosto en turnos de tarde y noche en labores de recogida, barrido y baldeo. En el caso del recinto ferial de Valdespartera, en el aparcamiento de caravanas y el entorno del barrio, este servicio de limpieza ya esta en marcha desde el sábado pasado y se prolongará hasta el viernes día 14 de agosto, así como el refuerzo de contenedores.

En el caso del parking Sur de la Expo, campus Río Ebro, campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, calle Luciano Gracia y antiguo ferial, habrá medios extraordinarios tras el eclipse, en caso de que se produzca una afluencia numerosa. También se ubicarán puntos de recogida selectiva adicionales en el entorno de los puentes sobre el Ebro. El dispositivo se abordará también desde el ámbito de la seguridad, con un refuerzo de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que incorporarán el máximo número de efectivos disponibles durante la jornada.