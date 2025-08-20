HUESCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Loarre protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 31 de agosto, perteneciente a la serie 'pueblos de película'. Con esta serie de cupones, la ONCE homenajea a localidades que fueron plató de rodaje, escenario de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, tanto nacional como internacional.

Los cupones del 31 de agosto llevan la imagen del Castillo de Loarre, por ser la cara más conocida de la zona a nivel nacional e internacional, según ha resaltado el alcalde de Loarre, Roberto Orós, quien ha destacado la doble función de esta iniciativa, social y promocional.

"Tiene la función social, todos conocemos ONCE y su gran labor, y la promocional" y es que "mucha gente va a tener en la mano este espacio que en este caso se ha tematizado por parte del cine y por la larga trayectoria que tenemos en Loarre, con el castillo como referente".

Orós ha subrayado la experiencia del territorio en rodajes, desde largometrajes, documentales, sports publicitarios o películas más modestas, tanto a nivel nacional como internacional.

LOARRE ES CINE

Cuando empezaba la telefonía móvil, en este emplazamiento se rodó un anuncio de Movile; se han filmado películas nacionales como 'Valentina' con un Jorge Sanz que era un niño; hace 21 años se rodó 'El reino de los cielos' de Ridley Scott o más recientemente la película 'Irati' de Carlos Arguiñano. Para Orós "hablar de cine en Huesca es hablar de Loarre".

El alcalde ha dicho que "Loarre ha tenido la fortuna de haberse conservado un espacio monumental y llamativo y con un entorno virgen y eso llama mucho la atención a cualquier localizador, además a través de Aragon Film Commission también se hace promoción y también es cierto que a Loarre nos han ido conociendo diferentes directores por el hecho de que ya tiene un nombre".

Este cupón de la ONCE se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Loarre, en un acto en el que han participado el alcalde de Loarre, Roberto Orós, y la directora de la agencia de la ONCE en Huesca, María Pilar Calvo.

