Un manifiesto de UNICEF da inicio a la celebración del Día de los Derechos de la Infancia en Teruel

TERUEL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel celebra este jueves el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con varias actividades que han empezado esta mañana con la lectura de un manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento por parte de la concejal de Juventud, Lucía Gargallo acompañada de un numeroso grupo de niños del colegio de La Purísima.

El manifiesto, redactado por UNICEF, ha hecho un llamamiento a la acción para proteger y promover los derechos de los niños, haciendo hincapié en la importancia de escuchar sus voces y de proteger a los más vulnerables.

También ha hecho mención a la protección contra la violencia y el maltrato, la inversión en educación y salud, la erradicación de la pobreza infantil y la importancia de la participación infantil en las decisiones que les afectan y la promoción de la paz.

A la lectura del manifiesto han asistido distintos componentes de la corporación municipal así como un nutrido grupo de niños del colegio de La Purísima que han transformado la Plaza de la Catedral en un patio de recreo donde han practicado juegos y actividades a lo largo de esta mañana.

"La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue un hito que transformó la visión de la infancia en nuestras sociedades", señala el manifiesto, que añade: "Los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser considerados meros receptores de cuidados para convertirse en sujetos de derechos, con voz y capacidad de transformación".

"Cada año, esta fecha nos recuerda el compromiso colectivo de garantizar los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, promoviendo su bienestar, protección y participación activa en la sociedad".

"Las Entidades Locales, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel esencial en la creación de entornos seguros, inclusivos y protectores para la infancia. Por ello es necesario conmemorar el Día Mundial de la Infancia no solo para reconocer los avances logrados, sino para poner en evidencia los retos persistentes, emergentes, y en algunos casos crecientes, que amenazan el bienestar y el desarrollo de la infancia en todo el mundo, especialmente en contextos de conflicto y guerra".

IMPERATIVO ÉTICO

El manifiesto continúa indicando que "no es una cuestión de voluntariedad, sino de compromiso, responsabilidad y prioridad en el cumplimiento de sus derechos: Cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro, saludable, garante de sus derechos, impulsor de oportunidades y participativo".

"Dado nuestro rol de cercanía con la ciudadanía, desde las instituciones locales debemos redoblar esfuerzos para que ningún niño o niña se quede atrás, para ofrecer espacios de participación y para impulsar los derechos de la infancia".

En este Día Mundial de la Infancia, "reafirmamos nuestro compromiso con la infancia, en nuestra localidad y entorno, pero también con la infancia en otros lugares del mundo, porque proteger y escuchar a la infancia, a todas las infancias, en cualquier lugar del mundo, es crucial hoy y mañana".

Como responsables políticos "debemos preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para proteger, promover y realizar los derechos de la infancia; si estamos destinando recursos suficientes; si estamos teniendo en cuenta sus propuestas cuando tomamos decisiones, si consideramos a los niños, niñas y adolescentes de manera prioritaria".

El manifiesto expresa: "Son muchos los desafíos a los que debemos hacer frente; retos traslados por parte de UNICEF España al Comité de los Derechos del Niño y ante los cuales, todos los niveles de la administración pública deben estar alineados y coordinados, a fin de priorizar el interés superior del niño o niña en cualquier decisión".

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó, días atrás, una propuesta de resolución en la que se compromete a priorizar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión".

Concretamente, el Consistorio apuesta por "implementar medidas alineadas con la Garantía Infantil Europea, a fin de abordar la elevada tasa de pobreza infantil, creciente como evidencia la tasa de pobreza de ingreso para la infancia el cual ha pasado de 28,9% en 2024 al 29,2% en 2025; Universalizar el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, como una medida eficaz para romper el ciclo de pobreza intergeneracional; facilitar el acceso efectivo de toda la infancia a instalaciones y actividades culturales, de ocio y deportivas, mediante un sistema que permita superar a las familias barreras de costes, por ejemplo".

También, "reducir las barreras que se encuentra la infancia migrante y otros colectivos vulnerables para acceder a sus derechos sociales básicos, como la educación o la atención en salud, incluyendo la mental, combatiendo igualmente la estigmatización. Reforzar el principio según el cual, niños y niñas no pierden sus derechos al cruzar una frontera y promover iniciativas que aseguren el acceso a una vivienda adecuada, así como una planificación urbana donde se priorice el bienestar de la infancia".

Otros compromisos son "reforzar el compromiso para rendir cuentas, abriendo espacios para que niñas, niños y adolescentes, reciban retroalimentación sobre las ideas y propuestas que realizan" y tener especialmente en cuenta "a niños, niñas y adolescentes con mayor vulnerabilidad".

Para proteger a la infancia, el Ayuntamiento se ha comprometido a "potenciar programas y mecanismos de protección frente a los riesgos del entorno digital; mejorar la coordinación entre todas instituciones y actores a nivel local, poniendo la protección de la infancia en el centro, desplegando efectivamente la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y prevenir, promover y atender las necesidades de la infancia a fin de que disfruten de una adecuada salud mental".

De cara a promover entornos seguros, limpios y saludables, "incorporar programas para el fomento de una movilidad segura e independiente para la infancia, mediante infraestructuras y sistemas que la fomenten; priorizar el cuidado y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, velando por su adecuada salud mental y asegurar su adecuado desarrollo en nuestra localidad e implementar medidas para que niños y las niñas vivan, crezcan y se desarrollen en entornos sanos y seguros".

"Nos unimos al llamamiento de un alto el fuego inmediato y sostenido, para detener las muertes y mutilaciones y poner fin a las graves violaciones contra todos los niños y niñas en la Franja de Gaza".

Por ello, en este Día Mundial de la Infancia, el Ayuntamiento de Teruel reafirma su "compromiso con la construcción de una sociedad más justa, con derechos, equitativa y protectora para todos los niños, niñas y adolescentes".