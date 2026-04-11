La MANN Filter Maratón Zaragoza 2026 obligará a desviar 24 líneas de autobús y el tranvía este domingo

Archivo - Tranvía de Zaragoza en convoy doble - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la MANN Filter Maratón de Zaragoza 2026, este domingo, 12 de abril, obligará a desviar hasta 24 líneas del autobús urbano, que verán alterado el itinerario al igual que el tranvía por la prueba deportiva que ha batido un récord histórico con 8.800 inscritos en total, sumando las modalidades de 42K y 10K.

Esta edición, que se celebra el 12 de abril de 2026, cuenta con una alta participación que incluye más de 2.300 corredores en la maratón y unos 6.500 en el 10K.

Desde las 08.00 a las 14.00 horas aproximadamente, en función del posicionamiento y retirada del vallado de señalización, las líneas de autobús urbano afectadas modificarán su recorrido.

Se realizarán paradas en todos los postes existentes en los itinerarios de los desvíos descritos pertenecientes a otras líneas. Las afectadas son la 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 51, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.

Asimismo, el servicio de tranvía se verá alterado. Concretamente, el paso de tranvías estará interrumpido parcialmente de 08.15 a 14.00 en el tramo comprendido entre las paradas de Gran Vía y La Chimenea. El resto de la línea funcionará con normalidad.

Estos horarios son susceptibles de variación y desde Los Tranvías de Zaragoza se insta a consultar los horarios a tiempo real a través de la portada de la web o en los códigos QR de parada.

EL TRAZADO

La carrera dará comienzo a las 08.30 horas desde la plaza del Pilar en su distancia de maratón (42K), mientras que la carrera de 10 kilómetros se iniciará a las 09.00 horas desde el paseo Echegaray y Caballero, compartiendo ambas la meta situada en la plaza del Pilar.

La prueba presenta novedades en su recorrido de 42 kilómetros, que ha sido rediseñado para mejorar la experiencia del corredor sin perder la esencia que caracteriza a esta cita. Entre los cambios más destacados, la subida desde Tenor Fleta hasta el Canal Imperial se adelanta al kilómetro 17 --frente al 32 de ediciones anteriores--, situando el tramo más exigente en un momento en el que los participantes aún cuentan con mayor energía.

Asimismo, el nuevo trazado incorpora enclaves emblemáticos de la ciudad como el puente del Tercer Milenio, el puente de Piedra, la plaza de Toros o el paseo de la Constitución, y elimina algunos puntos menos favorables como el paso bajo el puente de La Almozara o el tramo del carril-bici junto al Canal Imperial de Aragón.