Manuel Escriche, Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel 2025, expone su obra escultórica en el Claustro del Obispado

TERUEL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel organiza la exposición con las obras del escultor, Manuel Escriche Monfort, Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel 2025 que se le entregará el próximo 6 de julio con motivo de la celebración de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad.

La exposición estará abierta del 16 de junio al 5 de julio en el Claustro del Obispado de Teruel en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. El artista turolense expondrá 24 obras de las que 10 son esculturas y 14 imágenes con una leyenda explicativa de la obra.

Este jueves se ha presentado en el Ayuntamiento de Teruel la muestra por el propio artista, Manuel Escriche que ha estado acompañado de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el concejal de Cultura, Carlos Méndez y el impulsor de la exposición, Luis Fernández Uriel.

La alcaldesa ha declarado que el reconocimiento que recibirá el escultor turolense el día de Santa Emerenciana, tenía que ir acompañado de una exposición sobre la obra que le ha hecho merecedor de los máximos reconocimientos de la ciudad. Buj ha explicado que para el Ayuntamiento es muy importante reconocer a los turolenses como Manuel Escriche con una trayectoria profesional importante, "que deja su huella en nuestra ciudad y que deja también su huella en nuestro corazón".

Asimismo, ha calificado al artista como un hombre sencillo y sin afán de protagonismo, y ha dicho que con esta exposición se quiere "reconocer al escultor, al artista y a la persona". La alcaldesa ha añadido que se trata de una exposición que también permite a todos los turolenses conocer mejor la obra del artista.

Entre las numerosas obras que ha ido forjando a lo largo de su vida, Manuel Escriche ha reconocido que la que más éxito tiene es la de los Amantes de Teruel, "porque es la más fotografiada". El artista se ha mostrado muy agradecido tanto por recibir la Medalla de Oro como por la exposición de su obra que ha organizado el Ayuntamiento: "Estoy impresionado porque yo esto no me lo esperaba, yo siempre he sido una persona muy humilde".

Escriche, que ha compaginado el trabajo de la educación con la escultura, ha contado una anécdota de cuando se disponía a trabajar en las esculturas de la Catedral de Teruel. El cabildo al ver los trozos de madera que llevaba el escultor le preguntó ¿Esto qué es? y le contestó: "Esto es donde van a salir las esculturas, están ahí dentro, yo solo tengo que quitar la madera".

Escriche, que ha confesado que dibuja todos los días, ha dicho que es impagable el gesto de Teruel por hacerle este reconocimiento.

Por su parte, el concejal de Cultura, Carlos Méndez ha declarado que la exposición es algo más que una muestra de esculturas, "es el recorrido por la vida de un artista que ha dejado una huella muy profunda en Teruel".

Méndez ha dicho estar ante "un gran escultor turolense del que todos estamos muy orgullosos". Por su parte, Fernández Uriel, que ha recordado que Manuel Escriche fue el restaurador del órgano de la Basílica del Pilar, ha señalado que la exposición servirá para que la memoria popular tenga muy presente su legado.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

El pasado 13 de enero la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Teruel acordó por unanimidad iniciar los trámites para entregar la Medalla de Oro de la Ciudad al turolense, Manuel Escriche Monfort, doctor en Bellas Artes y autor de distintas obras escultóricas repartidas por la ciudad como la dedicada a los donantes de sangre, ubicada en el Parque de la Estrella o la de los Amantes de Teruel, Isabel y Diego, que puede contemplarse junto a la entrada del Mausoleo

Su obra de mayor relevancia en la capital data de 1996. Se encuentra en el altar mayor de la Catedral de Teruel y consta de 13 imágenes de talla en madera que faltaban en el retablo de Gabriel Yoli del siglo XVI. Tres años antes, en 1993, gracias a su tesis doctoral, recibió el encargo del Cabildo de la Catedral de Teruel para realizar este trabajo.

Escriche Monfort también es el autor del Cristo Resucitado y de la Virgen de Santa Emerenciana, esculturas talladas en madera de caoba y que se encuentran ubicadas en el altar de la iglesia de Santa Emerenciana de Teruel.

ACERCA DE MANUEL ESCRICHE

Natural de Formiche Alto (1938) a los 14 años tuvo que irse a Valencia por ser considerado poco válido para el trabajo del campo. Marchó a Valencia con su hermana mayor y allí empezó a trabajar de aprendiz en el taller de mármoles de su cuñado. Allí el maestro del fallado en mármol observó que Manuel tenía inquietudes por aprender a realizar su trabajo y, poco a poco, le inició en la práctica dándole tareas cada vez con mayor responsabilidad.

Así es como descubrió su vocación artística y al ver que no le suponía mucho esfuerzo, dicho maestro lo orientó para que tuviera una formación académica, formación que compaginará siempre con el trabajo ya que su posición económica no le permitía en absoluto dedicarse exclusivamente al estudio.

Se matriculó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Valencia entre 1953 y 1959 donde destaca por sus méritos, recibiendo premios en Escultura y Modelado. En 1960 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia para cursar los estudios de profesor de Dibujo.

Gracias a sus notas y a sus premios consiguó cada año la beca de la escuela y en 1965 completó su formación obteniendo el titulo de profesor de Dibujo y Licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de Talla Escultórica y Modelado.

En 1971 ganó por oposición la Agregaduría de Profesor de Dibujo para Institutos Nacionales de Bachillerato; en 1979 obtuvo la Cátedra de Profesor de Dibujo para Institutos Nacionales de Bachillerato y, en 1988 culminó su trabajo académico consiguiendo el Título de Doctor en Bellas Artes, gracias a su Tesis Doctoral: 'El Retablo Mayor de la Catedral de Teruel de Gabriel Yoli" con la que la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, le otorga la calificación de cum laude.