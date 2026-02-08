El mapa comarcal de Aragón se tiñe de azul, a excepción de cinco comarcas en Zaragoza y Teruel

Partido ganador de las elecciones del 8 de febrero de 2026 por comarcas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jorge Azcón sigue avanzando en apoyo territorial al ganar las elecciones autonómicas en 28 de las 33 comarcas aragonesas, entre ellas todas las de la provincia de Huesca. El PSOE sólo retiene la Ribera Alta del Ebro y la Ribera Baja del Ebro en Zaragoza y el Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos en Teruel, además de arrebatarle a Teruel Existe las Cuencas Mineras.

Llama especialmente la atención el varapalo socialista en uno de sus principales feudos, la Comarca zaragozana de Cinco Villas, cuna del expresidente Javier Lambán y de varios líderes históricos del partido, donde ha vencido el PP por dos puntos --31,53% frente a 29,5%-- a un PSOE que se ha dejado más de nueve puntos respecto a 2023. En este territorio, Vox se ha disparado hasta el 19,23%, uno de los resultados más altos de Aragón.

En Zaragoza, sólo retiene la Ribera Baja del Ebro --Comarca de origen de Alegría-- y la Ribera Alta, pero esta por un estrecho margen --30,52% frente al 29,66% del PP, y un Vox que se dispara hasta el 19,49%--.

El PSOE ha perdido también por una mínima diferencia otro de sus bastiones, la Comarca oscense de La Litera, donde el PP ha conseguido un 30,61%, el PSOE un 30,45% y Vox ha superado incluso el 20% de los votos.

Pilar Alegría también ha visto cómo el PP le arrebataba el primer puesto en Los Monegros, tiñendo de azul toda la provincia de Huesca. Las comarcas donde han quedado más cerca han sido dos de los Pirineos: Jacetania --28,95% frente a 26,22%-- y Sobrarbe --30,69% frente a 29,69%--, donde CHA ha sido tercera fuerza por delante de Vox.

EL PSOE PIERDE ESPECIALMENTE EN HUESCA Y ZARAGOZA

En la provincia de Zaragoza, el PSOE ha perdido, en favor de los populares, el Campo de Borja --donde se ha dejado nueve puntos hasta quedar uno por debajo--, las Cinco Villas y el Campo de Cariñena --con otros nueve puntos de descenso, entre los mayores de la Comunidad--.

El trasvase de votos del PP hacia Vox casi provoca un vuelco en Bajo Aragón-Caspe, donde el PSOE se ha quedado a sólo seis votos.

En cambio, los populares han vencido con comodidad en algunas de las comarcas más despobladas de la provincia y de la Comunidad, como el Aranda y Campo de Belchite, donde ha quedado 15 puntos por encima del PSOE-- y el Campo de Daroca --donde le ha doblado, con un 40% frente a un 20%--. También destacan los más de 13 puntos que le ha sacado en la Comarca Central de Zaragoza, que incluye a la capital.

En la provincia de Teruel, los socialistas han ganado con cierta holgura en las Cuencas Mineras --31,06% frente a un 22,3%-- y Andorra-Sierra de Arcos --30,28% frente a 22,49% del PP--, y de una manera algo más ajustada en el Bajo Martín, por apenas dos puntos.

Los más de cinco puntos y medio de pérdida de los populares en el Bajo Aragón han estrechado la distancia entre los dos principales partidos a algo más de tres puntos, que también ha sido pequeña en Gúdar-Javalambre con 26,75% del PP y 23,64% del PSOE y Sierra de Albarracín con 25,72% del PP y 23,33% del PSOE. Por contra, en el Jiloca los populares le han sacado diez puntos a los de Pilar Alegría.



