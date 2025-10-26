Mar Vaquero expone este lunes en las Cortes la política energética del Gobierno de Aragón

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón acoge este lunes 27 de octubre a partir de las 10.00 horas la comparecencia de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, para informar sobre la política energética desarrollada por el Gobierno de Aragón en la legislatura y las medidas a adoptar ante las nuevas inversiones anunciadas en materia de energía en la Comunidad autónoma de Aragón, a petición del PSOE.

Tras la intervención de la titular de Presidencia, comparecerá el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán Benito, a petición del PP, para explicar la gestión y actividad desarrollada por dicha entidad en los últimos años.

Finalizada la comparecencia, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán, en primer lugar, el Informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe especial sobre análisis de la evolución de los recursos del sistema de financiación 2018-2022, y el Informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Calatayud, ejercicios 2021 y 2022.