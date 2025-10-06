La marca 'Tu Provincia Huesca La Magia' aparecerá en las camisetas de las selecciones nacionales de balonmano

Firma del acuerdo entre la DPH y la Federación Española de Balonmano. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones nacionales masculina y femenina de balonmano lucirán la imagen de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), 'Tu Provincia Huesca La Magia', en el frontal de sus camisetas, fruto de un acuerdo entre la institución y la Real Federación Aragonesa de Balonmano. Ambos combinados tienen un campeonato del mundo y europeo en los próximos meses.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el presidente de la Real Federación Española Española de Balonmano, Francisco Blázquez, han rubricado este lunes el contrato que vincula a ambos organismos, y que asegura la presencia de la imagen corporativa oscense en el frontal de las camisetas de juego de 'Hispanos' y 'Guerreras'.

Precisamente, los seleccionadores de ambos combinados españoles, Jordi Ribera y Ambros Martín, han asistido al acto, así como Sergio Serra, diputado delegado de Turismo y responsable de 'Tu Provincia, Huesca La Magia'; y Juan Carlos Caamaño, vicepresidente de la Real Federación Española de Balonmano y presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano.

Blázquez no ha dudado en remarcar la importancia que tiene esta colaboración para el balonmano, justificado dentro del marco del último encuentro de los Hispanos en Huesca en el pasado mes de mayo: "Huesca es una provincia que apoya al balonmano.

"Llenamos el Palacio de Deportes con el partido de los Hispanos ante Letonia, en un ambiente sensacional con un pabellón que se volcó con nuestro equipo nacional", ha subrayado, motivo por el cual querían agradecer a la provincia oscense "su trabajo por el balonmano".

"Queremos apostar por la magia de Huesca, porque notamos su apoyo. Cuando hablamos del balonmano, hablamos de familia, y por eso queremos darle la bienvenida a la nuestra. Ojalá podamos llevar pronto de nuevo un partido de nuestros equipos nacionales al Palacio de Deportes, porque el ambiente que vivimos fue algo increíble, con una afición volcada con nuestros Hispanos", ha concluido.

QUE LA MAGIA SE TRASLADE AL BALONMANO

En esta presentación de 'Tu Provincia, Huesca la Magia' como nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Balonmano, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha querido mostrar el orgullo que supone para su provincia formar parte de la familia del balonmano: "Estamos muy orgullosos de anunciar esta colaboración. En nuestra provincia decimos que tenemos mucha magia, y ojalá que esa magia se traslade a nuestros dos equipos nacionales, femenino y masculino".

"Nos identificamos con los valores de nuestros 'Hispanos' y 'Guerreras': la pasión, el coraje, la deportividad, el respeto Y es así como nos sentimos nosotros en Huesca. Esto es lo que invita a que nuestros caminos se unan y se promocione nuestra provincia por todo el mundo", ha añadido.

Claver ha coincidido que el ambiente en el último partido en la capital altoaragonesa fue "increíble" y ha destacado que la provincia va a estar presente en los partidos internacionales.

HUESCA ES BALONMANO

Huesca, desde hace años, está consolidada como referente dentro del panorama balonmanístico español, y en ello ha contribuido de forma decisiva la figura del Bada Huesca, equipo que milita en División de Honor Masculina desde la 2011/2012, y que ha sido el encargado de avivar la llama del balonmano en la provincia, como punto de encuentro entre la élite deportiva y la hinchada local.

El público oscense ha disfrutado de grandes compromisos, pero no únicamente a nivel de clubes.

De hecho, fruto de la excelente sintonía de la Real Federación Española de Balonmano con las instituciones locales, provinciales y autonómicas, Huesca ha tenido la oportunidad de disfrutar de los Hispanos hasta en dos ocasiones en los últimos 20 años: en 2007, la Selección Española masculina hizo frente a Alemania en una jornada inolvidable en el Palacio de Deportes de Huesca, culminada con victoria (31-23) para alegría de la parroquia local; y hace escasos meses, en mayo, los Hispanos de Jordi Ribera culminaron la fase clasificatoria para el EHF EURO 2026 doblegando a Letonia (41-25) con cerca de 4.000 personas en el recinto oscense.