María Rodrigo (PSOE) urge al Salud a publicar las listas de espera de salud mental en Aragón

La portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, en rueda de prensa. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha urgido este miércoles al Salud a publicar las listas de espera del área de salud mental. Ha registrado una PNL en las Cortes autonómicas a este respecto.

En rueda de prensa, la diputada socialista ha expresado que "la salud mental constituye hoy, sin duda, uno de los principales problemas sanitarios y también uno de los principales problemas sociales en Aragón".

"El incremento del malestar social, de los trastornos mentales graves y especialmente los problemas que afectan tanto a niños, adolescentes y jóvenes están aumentando la presión sobre los servicios públicos sanitarios", ha observado, apuntando que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 se contabilizaron 122 fallecimientos por suicidio en Aragón, "uno cada tres días".

Según datos del Observatorio de la Convivencia de Aragón, durante el curso 25-26 los centros educativos aragoneses activaron 1.118 protocolos por riesgo o ideación suicida y 550 por posible acoso escolar, casi 1.700 actuaciones en total.

"Es cierto que son protocolos preventivos, no necesariamente casos finalmente confirmados, pero muestran sin duda la dimensión de este malestar existente, de este problema, que empieza a ser vertebral de nuestra sociedad y, sobre todo, la necesidad de garantizar una respuesta sanitaria accesible y suficientemente rápida".

La parlamentaria socialista ha señalado que los profesionales de la salud mental infanto-juvenil han advertido de que aunque los casos considerados de riesgo suicida se intentan atajar cuanto antes, "hay un número importante de adolescentes que pueden soportar esperas de hasta dos meses para ser atendidos". La línea 024, impulsada por el Gobierno de España para atender a personas con ideación suicida y a sus familiares, recibió durante el año 2025 más de 2.000 llamadas provenientes de Aragón.

"No estamos, por lo tanto, ante un problema puntual o un problema coyuntural", sino que "es una realidad que afecta a los pacientes, a sus familias, a los centros educativos y, en definitiva, al conjunto de los servicios sanitarios y sociales", ha aseverado María Rodrigo.

INICIATIVA

Sobre la publicación de las listas de espera, la diputada del PSOE ha manifestado que el Gobierno de Aragón publica información general sobre listas de esperas sanitarias, "pero no ofrece ningún apartado específico sobre salud mental que permita conocer con claridad cuántas personas esperan una primera consulta o cuánto tiempo llevan esperando, cuántas superan los 30, 60, 90 o 180 días, como sí que pasa en otras especialidades".

"Tampoco permite identificar las diferencias entre la atención de adultos y la atención infanto-juvenil, ni conoce de manera diferenciada el acceso si es a psiquiatría, a psicología clínica, hospitales de día, a rehabilitación o a otros dispositivos que ahora mismo tiene la red pública".

"No pedimos crear una nueva burocracia porque estos datos ya existen", sino que "lo que pedimos es ordenarlos y publicarlos de forma que el propio Salud se pueda organizar mejor".

"Al final, el problema es que una cifra global no nos puede tapar sobre la realidad de los datos, cuando es importante diferenciar entre la salud mental infanto-juvenil y la salud mental de adultos".

Rodrigo ha exigido que el Salud publique la media de las listas de espera, la demora máxima, el número de personas que superan determinados plazos y que se diferencie por edad o ámbito asistencial.

Por otra parte, ha criticado que el Departamento de Sanidad solo ha ejecutado, en 2025, el 55% de las partidas destinadas por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma dentro del Plan Estatal de Salud Mental, rechazando además la supresión de la Dirección General de Salud Mental.