'Las Marie Curie del Mediterráneo' ensalza en Villanueva de Gállego las vocaciones de las investigadoras europeas

Cartel de la exposición que puede visitarse hasta el 30 de noviembre de Villanueva de Gállego (Zaragoza). - ASOCIACIÓN DE ALUMNI MARIE CURIE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural de Villanueva de Gállego (Zaragoza) acoge hasta el próximo 30 de noviembre la exposición 'Las Marie Curie del Mediterráneo', muestra que ensalza las trayectorias vitales y profesionales de mujeres científicas e investigadoras de la zona mediterránea que han recibido el impulso de las prestigiosas becas Marie Curie de la Unión Europea, o bien, que han contribuido a ellas por medio de su trabajo.

Tras pasar por capitales como Estambul, Atenas, Lisboa o Valencia entre otras, la exposición puede contemplarse ahora en la localidad zaragozana, lugar donde se ubica la sede de la USJ --en cuyas instalaciones, precisamente, hay una calle dedicada a Marie Curie--. El horario de apertura de la muestra se concentra los fines de semana, los sábados de 17.00 horas a 20 horas y los domingos de 11.00 horas a 14.00 horas.

Se trata de una colección de 29 paneles que ofrecen una visión íntima de cada una de estas mujeres, llamadas a convertirse en referentes para alimentar el ánimo vocacional y, de paso, demostrar con ejemplos, por si quedaba alguna duda, lo que la realidad ya expone desde hace tiempo, que ellas también ocupan un lugar principal en la ciencia.

Cada panel incluye una biografía que abarca desde su infancia y motivaciones hasta sus estudios universitarios y logros profesionales. Una breve pero concisa aproximación a sus expedientes que se remata con unas viñetas generadas mediante IA a partir de la información de cada investigadora: cómo eran de niñas, qué hicieron en la universidad, a lo que se dedican ahora y cuáles son sus sueños y sus aficiones.

Las protagonistas de la muestra tienen en común que se han ganado por méritos propios el privilegio de subirse a la ola de las becas Marie Curie de la Unión Europea: "Es un programa de excelencia que se caracteriza por las tres íes, que son internacionales, interdisciplinares e intersectoriales", explica en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Alumni Marie Curie (MCAA), el zaragozano Joaquín Capablo.

Como un buen día hizo la primera investigadora de la radiactividad, de Polonia a Francia, 'Las Marie Curie del Mediterráneo' cargaron un día su maleta de sueños y conocimientos y emprendieron la aventura de investigar y seguir formándose en otro país del continente europeo, cumpliendo el requisito de internacionalidad.

Así, comenta Capablo a modo de ejemplos, "hay una investigadora francesa que está en Italia, una italiana que está en Alemania, una española que se desplazó a Eslovenia, y eslovena que reside en Portugal".

La parte de interdisciplinariedad, prosigue el vicepresidente de la Asociación, se debe a que Marie Curie fue la primera investigadora en recibir dos premios Nobel en diferentes disciplinas y, por ello, "las investigaciones del programa Marie Curie siempre llevan a aparejada una investigación multidisciplinar, en línea a cómo está avanzando la ciencia, ahora que en algunos casos se ha llegado a los límites de frontera de unas áreas específicas".

De esta manera, expone, para avanzar en las investigaciones, hay que unir matemáticas con ciencias sociales, con inteligencia artificial o física con química o con otros campos.

Como tercera característica convertida en requisito para este programa, la intersectorialidad y la aplicabilidad de las investigaciones. Como Marie Curie, que aplicó la tecnología de los rayos X y diseñó las 'petites Curies' o ambulancias dotadas de equipos portátiles de radiología para atender a los soldados heridos en el frente.

"Estos programas también son intersectoriales porque suelen conllevar estancias en empresas, en hospitales, en diferentes sectores, para que la investigación que se está realizando tenga su impacto en la sociedad", concluye Capablo.