Marín (PP) responde a Morales que Navarro mantuvo "el orden" en el Pleno de las Cortes, este jueves, "sin estridencias"

Archivo - La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha afirmado este viernes, en rueda de prensa, que el PSOE intentó este jueves "reventar el Pleno" parlamentario con su minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal y la presidenta de la cámara, María Navarro, logró "mantener el orden" con "absoluto respeto" y "sin estridencias, con saber hacer".

Marín ha respondido así al portavoz adjunto del grupo del PSOE, Jesús Morales, quien antes ha solicitado que los servicios jurídicos del Parlamento elaboren un informe sobre la intervención, este jueves, de Navarro, quien dio lectura a un texto propio en memoria de todas las personas vulnerables, tras no alcanzar un acuerdo antes la Junta de Portavoces para guardar un minuto de silencio unánime por Maricarmen.

La diputada del PP ha aseverado que Maricarmen es "una persona a la que han utilizado políticamente desde el principio y cuyo fallecimiento pretendían institucionalizar por puro interés político", lo que "es vergonzoso" por parte de los grupos de izquierda.

Sin embargo, "no les salió bien, no reventaron el Pleno por el buen hacerde la presidenta", ha continuado la portavoz de los populares, para quien el PSOE "está acostumbrado a utilizar las instituciones a su gusto y, además, en su beneficio", destacando "sus intentos de deslegitimar al Congreso de los Diputados".

"Aquí no va a pasar esto", ha proclamado Ana Marín, señalando que "las Cortes de Aragón están al servicio de los aragoneses, no del PSOE" e insistiendo en que Navarro "cumplió con su obligación".

"¿Que quieren pedir un informe? Nos parece muy bien que lo pidan; ¿que quieren seguir utilizando a una persona mayor fallecida para tapar sus fracasos y sus mentiras? Que lo hagan: Ellos verán el resultado de esa utilización política de esta persona, pero aquí, en las Cortes de Aragón, hay un respeto a la institución, a los grupos parlamentarios y, por supuesto, a los aragoneses".