Marlena, Pol 3.14, Dj locales y los festejos taurinos, protagonistas de las Fiestas de Barbastro

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y la concejal de Fiestas, Lorena Espierrez, presentan el programa de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora 2025 - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y la concejal de Fiestas, Lorena Espierrez, han presentado el programa de la edición 2025 de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora, que se celebran del 4 al 8 de septiembre y para las que faltan ya menos de dos semanas. Marlena, Pol 3.14, Dj locales y los festejos taurinos serán los protagonistas.

Desde finales de julio, las pantallas informativas de la plaza Diputación y la avenida del Cinca, exhiben la cuenta atrás para recordar los días le quedan a la ciudad para disfrutar de unas Fiestas.

Entre las actuaciones previstas está Marlena y Pol 3.14, que actúan el escenario Interpeñas, instalado en el aparcamiento de La Merced este año, los días 6 y 7 de septiembre.

Como en anteriores ediciones de las Fiestas, los DJ's locales, que protagonizan 'tardeos' y actuaciones nocturnas postconcierto y los festejos taurinos volverán a ser protagonistas junto a actividades como los espectáculos infantiles, la entrega de las pañoletas de 'Mis primeras fiestas' a los niños nacidos en los últimos 12 meses, el 31 de agosto a las 18.30 en la Plaza de la Constitución; o el acto de reconocimiento a los barbastrenses que residen en el exterior, programado para el día 6 en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Las actividades se distribuyen en el aparcamiento de la Merced, que acoge el Recinto Interpeñas; la plaza del Mercado, donde serán las actividades infantiles; la plaza Diputación dedicada a los tardeos, y el recinto ferial, en el que se instalan las 'ferietas'.

El Ayuntamiento de Barbastro, a través de su Área de Fiestas, lleva trabajando en el programa que ahora se presenta "desde finales del año pasado" y en la tarea --así lo ha detallado Lorena Espierrez-- "se han puesto muchas horas de trabajo, esfuerzo e ilusión para que todos, independientemente de la edad o los gustos, podamos disfrutar".

COLABORACIÓN

La edil ha agradecido la colaboración de barrios, peñas, asociaciones y particulares para preparar un programa que, de nuevo, evidencia la firme decisión de que la fiesta se viva en la calle, aunque haya habido que reorganizar espacios.

"Vamos a seguir la línea de otros años. La fiesta debe llenar las calles y el escenario más distante, que es el recinto ferial, está a unos 700 metros de El Cortés. Se analiza utilizar el tren que se emplea en el Festival del Vino para facilitar la movilidad".

Asimismo, ha precisado que este año, la CHE ha sido "tajante" en su informe y a su parecer "es normal" porque el día 6 de septiembre de 2024 se estuvo a punto de desalojar el aparcamiento de El Portillo visto el nivel al que subían las aguas del Vero.

"Entre aquellas fiestas y éstas se han vivido episodios como las inundaciones de la DANA y en este contexto, la seguridad es lo primero", ha razonado. "No entiendo ciertos planteamientos, la verdad, y máxime cuando se sabe que pernoctar en ese aparcamiento está prohibido y porque hay un área de servicios para autocaravanas", han explicado la concejal.

El aparcamiento de la Merced, según Espierrez, es una ubicación "idónea" que ha acogido numerosos conciertos y será donde actúen este año Pol 3.14 el día 6 y el día 7, Marlena, que son los dos grupos cabeza de cartel de estas fiestas.

TARDEOS

Pol 3.14 se dirige a un público "de más edad" y es muy conocido por sus colaboraciones en series como La Casa de Papel o Los Hombres de Paco y Marlena es "una de las sensaciones de este año" al ser el dúo revelación de la temporada y han colgado el cartel de no hay billetes en plazas como Madrid, Barcelona o Bilbao. Tenerlas en Barbastro es un lujo", ha considerado la edil.

El alcalde se ha referido al carácter participativo de las fiestas porque el objetivo es que la fiesta "esté en la calle y la gente la viva". Ha asegurado que sin las asociaciones, peñas, clubes y particulares que colaboran "nada tendría sentido ni sería posible".

"Hay que vestir Barbastro de blanco y azul desde las 12 del mediodía del día 4 con respeto a los gustos de todo el mundo", ha instado el alcalde.

Por las tardes, los días 5, 6 y 7 vuelven a celebrarse tardeos en la plaza Diputación en los que los DJ's locales serán protagonistas. "Tenemos mucho talento en esta ciudad y tratamos de reivindicarlo haciendo que nuestros DJ's sean protagonistas", ha dicho Lorena Espierrez.

Como novedad, el día 30, durante el acto de presentación de las Damas Mayores e Infantiles, se ha programado en La Floresta la Fiesta Namasté Skyline Dj's, con Luis Domper y Apolo White.

Al día siguiente, 31 de agosto, en la plaza de la Constitución será la entrega de la Pañoleta Mis Primeras Fiestas a todos los niños nacidos y empadronados en la ciudad del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025

MÁS PROGRAMA

Tras la presentación de Damas Mayores e Infantiles, el 30 de agosto, a las 19.00 horas en el Centro de Congresos; y de las Ferranqueras y el Ferranquero de Honor el 29 de agosto, a las 24.00, horas en la plaza Julieta, las actividades comenzarán el 3 de septiembre con la fiesta pre-chupinazo a las 23.00 horas en el espacio Interpeñas con la Orquesta Nueva Alaska y los dj's Alex Curreya y Samuel Broto.

El día 4 será la concentración de las peñas en la plaza Constitución, a las 11.30 horas; el chupinazo a las 12.00 horas y le seguirá la cabalgata del pregón a las 12.15 horas.

El Coso Blanco tendrá lugar a las 20.00 horas; las charangas y dj's llenarán los distintos espacios y a las 24.00 horas en Interpeñas actuará el grupo Copacabana.

El 5 de septiembre a las 10.30 horas es el concurso de dibujo infantil y a las 20.00 horas en la plaza del Mercado, el espectáculo Bromas dulces como la miel y a las 21.30 horas el la plaza Aragón el Festival de Folclore Aragonés, y en la Plaza España, a las 21.00 horas, el concierto de Ultra Rumba, Tributo a Estopa. La jornada se cierra en el Interpeñas con el grupo de tributo Fitos y el Fitipaldo y una fiesta de DJ con Eddy Charlez y Erik Romero.

El 6 de septiembre, el deporte protagoniza la VI Ruta Marcha Nórdica a las 08.00 horas entre Peraltilla y el Monasterio de El Pueyo. En el Ayuntamiento será el acto de reconocimiento de los Barbastrenses en el Exterior, a las 11.30 horas y en la plaza del Mercado el espectáculo infantil Diminutivo a las 20.00 horas.

A las 23.00 horas, en la plaza Aragón actuarán la Ismael González Band y, en Interpeñas, Pol 3.14 ofrecerá el primero de los dos grandes conciertos de este año a partir de las 24.00 horas.

El último concierto de las fiestas será el día 7 a cargo del dúo Marlena, que presenta en Barbastro su último álbum Cuatro Paredes y una verdad, con el que acumulan ya seis discos de oro y cuatro de platino.

Una pieza clave de las Fiestas son las Peñas, a las que el Ayuntamiento brinda una ayuda de 2.000 euros a cada una. El Folklore también será primordial con dos actos, uno de ellos es novedad, como la Ronda Aragonesa Fiestas de Barbastro a cargo de la Escuela de Folklore José Luis López, el 31 de agosto, a las 21.00 horas; y el día 5 el Festival de Folclore Aragonés con la Asociación Folclórica del Somontano a las 21.30 horas.

OFRENDA

Las fiestas concluirán el día 8 con la ofrenda a la virgen a las 11.00 horas, además de flores y frutos, se podrán ofrecer cantos y bailes tradicionales y presentar a los bebés nacidos el último año.

La gran corrida de toros será a las 18.00 horas y el cartel se presenta este miércoles en el renovado Museo Taurino de la plaza de toros de Barbastro. Por la noche, se cerrarán las Fiestas con los tradicionales fuegos artificiales a las 23.45 horas.