Más de 150 personas participan en la XI Fiesta de la Militancia de CHA-Zaragoza en el Parque Deportivo Ebro

XI Fiesta de la Militancia de CHA-Zaragoza en el Parque Deportivo Ebro. - CHA

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ligallo de Redolada de Chunta Aragonesista en Zaragoza ha celebrado este domingo en el Parque Deportivo Ebro la undécima décima edición de su tradicional Fiesta de la Militancia, que ha contado con la presencia del presidente de CHA y portavoz en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, y el presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, acompañados de más 150 militantes de los municipios de la Comarca Central.

En el acto político se ha entregado el Premio de la Militancia de CHA-Zaragoza a los hombres y mujeres del Ligallo de Lugar de Villamayor de Gállego, al cumplirse el vigésimo aniversario de su proclamación como municipio. Además, han tenido lugar diferentes actividades, como el vermú, la comida y un concierto.

"Ha sido un día para reencontrarnos, disfrutar juntas y juntos y reforzar el compromiso que nos une. Ha sido un placer contar con la presencia de tantos compañeros y compañeras de CHA para disfrutar de un gran día de convivencia", ha destacado Jorge Pueyo.

El presidente de CHA ha agradecido "la labor desinteresada de la militancia para impulsar nuestro proyecto político, y la de todas las personas que colaboran para hacer llegar a la ciudadanía nuestras propuestas y posicionamientos políticos".

"Estos hombres y mujeres construyen cada día el proyecto político de CHA y llevan nuestras ideas a muchos rincones de la Comarca Central y de todo Aragón", ha añadido Pueyo.

En este sentido, el presidente de CHA ha aludido el buen momento que vive la formación aragonesista tras el resultado de las elecciones autonómicas y las buenas perspectivas electorales.

"El 8 de febrero, los aragoneses y aragonesas nos convirtieron en la referencia de la izquierda en Aragón, pero no nos conformamos con los buenos resultados que nos dan las encuestas para el Ayuntamiento de Zaragoza. Queremos dar un paso más y liderar la alternativa para acabar con las políticas de PP y Vox", ha asegurado.

CANDIDATURA AMPLIA

Jorge Pueyo ha hablado de la ronda de contactos iniciada "para crear una candidatura lo más amplia posible, por encima de intereses partidistas, para dar un vuelco en nuestros ayuntamientos y, especialmente, impulsar una alternativa al PP de Natalia Chueca".

"Hemos tomado la decisión histórica de escuchar las voces que vienen pidiendo candidaturas amplias para que ningún voto progresista y aragonesista se quede en casa, vamos a empujar para que solo haya una única papeleta que luche contra los que especulan con nuestras viviendas, privatizan nuestra sanidad y nuestra educación, y construyen ciudades sin árboles y alma de cemento, para poder vivir aquí y decir que Aragón, y Zaragoza, no se vende", ha finalizado el presidente de CHA.