Más de 160.000 bulbos de tulipanes y narcisos avanzan el colorido que teñirá a la ciudad de Zaragoza esta primavera

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, visia las plantaciones de tulipanes y narcisos en el Parque Grande. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 160.000 bulbos de tulipanes y narcisos distribuidos por el Parque Grande José Antonio Labordeta y otros espacios de la ciudad avanzan el colorido del que se teñirá Zaragoza durante la próxima primavera.

Este será el sexto año consecutivo en el que el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, al que se han ido sumando más ubicaciones, tienen como grandes protagonistas a los narcisos y los tulipanes, cuyo proceso de floración se repite año a año.

Además, el servicio de Infraestructura Verde ha iniciado los preparativos para que, en pocas semanas, hasta 66 espacios en parques, plazas y rotondas ofrezcan su mejor imagen con distintas combinaciones florales, en su mayor parte conservadas a lo largo del año y que vuelven a brotar con la llegada del buen tiempo.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha visitado este viernes algunas de las plantaciones realizadas en el Parque Grande y ha dado a conocer las mejoras introducidas este año en la plantación de bulbosas en éste y otros enclaves de la capital aragonesa.

Desde el área de Parques y Jardines "estamos trabajando para tener a punto la ciudad en materia floral y de infraestructura verde" para la primavera, ha afirmado Gaudes, quien ha invitado a todos los zaragozanos a salir a pase para "disfrutar y ver la salida de los tulipanes en los próximos días".

Ha recordado que el Parque Grande es el "epicentro" de la estrategia de "ciudad verde y cromáticamente alegre" iniciada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su etapa como consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad en el mandato de 2019 a 2023.

50.000 EJEMPLARES RENOVADOS

En Zaragoza hay 165.000 bulbosas plantadas, aproximadamente, que van floreciendo en un ciclo vital que dura varios años. Este año se han renovado unos 50.000 ejemplares, con variedades como 'Narcissus tete' y tulipanes 'Lady van eijk', 'Queen of night', 'Orange van eijk' o 'Apricote parrot', que se suman a los existentes.

Tras el éxito conseguido en los años anteriores con la plantación de tulipanes y narcisos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, "que fue un auténtico 'boom'", según Gaudes, el Ayuntamiento decidió extender dichas plantaciones espectaculares y vistosas al resto de la ciudad, distribuyéndolas en distintos parques y creando así un recorrido de bulbosas para que toda la ciudad pueda disfrutarlas.

"La idea de que Zaragoza sea una ciudad luminosa, florida y lo más verde posible", ha anotado Tatiana Gaudes, para apostillar que la ruta de las bulbosas empieza a estar ya visible en los parques Sedetania, Delicias, La Granja, Glorietas de Goya (Las Fuentes), Frente Fluvial, Parque Tío Jorge, Torrero (junto al Centro Cívico), Parque de la Aljafería, así como en propio Parque Grande José Antonio Labordeta.

El proyecto ha incorporado en los últimos años nuevas combinaciones, sumando a los tulipanes y narcisos, presentes en el Parque Grande otras especies como los 'crocus', 'alliums' y 'fresias'. Se han preparado combinaciones con tonalidades diferentes, cada una de ellas con dos o más especies para alargar al máximo la floración.

Las bulbosas son especies, normalmente tuberosas o bulbosas, que se plantan en tierra en otoño y que se desarrollan rápido, para florecer a finales de invierno-principio de primavera; coincidiendo con un momento en el que todavía la mayoría de las especies están saliendo del letargo invernal. Su floración es abundante y llamativa, de manera que aporta un punto ornamental y de atención en el paisaje muy importante.

ARREGLOS FLORALES EN TODA LA CIUDAD

De forma paralela a la aparición de las bulbosas, el servicio de Infraestructura Verde trabaja ya en los preparativos de los 66 enclaves urbanos y en barrios rurales en los que se renuevan y mejoran las instalaciones florales.

Para la selección de las especies, según el espacio, se ha tenido en cuenta favorecer una floración invernal intensa, cuando en los parques hay pocas flores, ya que una parte importante de estas combinaciones empiezan a florecer en febrero-marzo; así como potenciar el cromatismo diverso, ya que las tonalidades de las combinaciones son; en color blanco, amarillo y anaranjados, gamas de violetas y rosados, colores todos ellos brillantes y alegres.

También ampliar la biodiversidad, para lo que se utilizan especies que atraen a polinizadores, mariposas y aves, lo que nos favorece la biodiversidad en los parques y en las diferentes zonas verdes; y la utilización de especies naturalizadas y plurianuales, que necesitan un menor mantenimiento y que permite que al año siguiente se puedan mantener en el terreno y rebroten de nuevo.

"Queremos tener una escena urbana embellecida, una ciudad que cuida su biodiversidad y, sobre todo, una ciudad que tiene una estrategia de floración a largo plazo. Trabajamos con especies que son las idóneas para la ciudad de Zaragoza, pero también para que con su plantación se vayan reponiendo año tras año y puedan perdurar en el tiempo", ha explicado Gaudes.