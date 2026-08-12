Más de 5.000 personas inscritas ya en el Punto de Observación del Gobierno de Aragón en Calamocha (Teruel)

CALAMOCHA (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta Mar Vaquero, ha visitado este miércoles el Punto de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) del eclipse solar ubicado en Calamocha (Teruel), donde ya hay más de 5.000 personas inscritas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha señalado que "ha habido un gran despliegue del Gobierno de Aragón y las demás instituciones" a lo largo de los últimos meses y el dispositivo puesto en marcha pretende garantizar "la seguridad, la prevención, la responsabilidad y la comodidad para todas las personas que quieran venir".

El de Calamocha es el punto de observación que más aforo permite, hasta 15.000 personas y unos 5.500 vehículos, ha continuado la vicepresidenta. "Aquí contamos con todos los servicios de Protección Civil, que han realizado una supervisión permanente de este punto de observación, y hay también servicios sanitarios, habrá actividades de divulgación científica, lugares para pernoctar y asearse".

Ha pronosticado que habrá "bastante afluencia de gente" en los puntos de observación, como los de Calamocha, Camarena de la Sierra, Javalambre y Motorland, en la provincia de Teruel, y el de Épila, en Zaragoza.

"No hay antecedentes de otra situación igual que se haya dado", de ahí que el Gobierno de Aragón se haya centrado en la prevención, la seguridad y la precaución, "teniendo en cuenta que estamos en un momento con temperaturas muy altas, con riesgo de incendios, donde se puede producir afluencia de muchos vehículos y puede haber un impacto sobre el medio natural".

"Lo que recomendamos es que las personas no se paren en cualquier sitio, en cualquier arcén o descampado, lo importante es acudir a los puntos que se han establecido con seguridad para poder observar el eclipse", ha enfatizado Vaquero.

La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno de Aragón aprobó un decreto ley para aplicarlo del 10 al 13 de agosto para que las Fuerzas de Seguridad "puedan actuar con una mayor rapidez, con más agilidad, y evitar esas situaciones de riesgo que se pueden dar".

La técnico de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón y responsable del Punto de Observación de Calamocha, Sara Pelegrín, ha indicado a los medios de comunicación que el Ejecutivo ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) en el Nivel 1.

Se ha establecido un pequeño Puesto de Mando Avanzado y la coordinación corresponde a Protección Civil, en Calamocha con apoyo de los bomberos de la DPT, la Guardia Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y seguridad privada, también efectivos sanitarios, sumando 25 personas.

"La prevención es clave en una concentración masiva de personas", ha comentado Pelegrín, añadiendo que "lo importante es que todas esas personas actúen con responsabilidad y que tengamos suerte". El Gobierno regional ha distribuido unas 200.000 gafas gratuitamente a través de Protección Civil.