Más de 60 especialistas debatirán en la ciudad qué cultura necesita Aragón para las próximas décadas

Archivo - El Rolde de Estudios Aragoneses abre los actos de su 50 aniversario con un simposio los días 6 y 7 de noviembre en el Paraninfo y el Centro Joaquín Roncal - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 especialistas y agentes culturales de distintos ámbitos, sectores y territorios participarán los días 6 y 7 de noviembre en Zaragoza en el simposio 'La cultura que queremos para el Aragón del futuro', una iniciativa del Rolde de Estudios Aragoneses que abrirá los actos de celebración del 50 aniversario de esta asociación.

El encuentro tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y el Centro Joaquín Roncal y busca favorecer el intercambio de experiencias, la reflexión y la colaboración para analizar la situación cultural de Aragón y plantear posibles líneas de actuación para las próximas décadas.

La primera sesión se celebrará el viernes 6 de noviembre, por la tarde, en el Paraninfo, con una conversación inaugural titulada 'La cultura como motor de desarrollo y cohesión social'. En ella intervendrán los escritores Marta Borraz y Julio Llamazares y el fundador de La Ronda de Boltaña, Manolo Domínguez, en un diálogo presentado por el escritor Ramón Acín Fanlo. La entrada será libre hasta completar aforo.

PONENCIAS Y DEBATE SOBRE EL FUTURO CULTURAL

La programación continuará el sábado 7 en el Centro Joaquín Roncal con una jornada técnica que requerirá inscripción previa y ofrecerá la posibilidad de participar presencialmente o en línea. Los asistentes podrán obtener un certificado de asistencia.

La sesión incluirá dos conferencias iniciales a cargo del periodista Daniel Monserrat, que ofrecerá 'Una visión general de la cultura en Aragón', y del profesor Luis Antonio Sáez, centrada en 'Cultura y desarrollo rural'.

A continuación, se desarrollará una veintena de ponencias distribuidas en dos bloques, con aportaciones de profesionales y agentes culturales sobre distintos aspectos de la realidad aragonesa. La jornada concluirá por la tarde con una mesa redonda bajo el título 'Posibles líneas de confluencia: ¿hacia un Instituto Aragonés de la Cultura?', seguida de actuaciones musicales de La Chaminera y Políglota Teatro.

UNA HOJA DE RUTA PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

El Rolde de Estudios Aragoneses plantea el simposio como un espacio para compartir conocimientos, poner en común experiencias y fomentar la discusión sobre el presente y el futuro de la cultura en la comunidad autónoma. La organización prevé publicar posteriormente las actas del encuentro, con la intención de que sirvan como hoja de ruta para orientar las políticas culturales aragonesas de las próximas décadas.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza, a través de Archivos y Bibliotecas, y la colaboración de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Caja Inmaculada y la Fundación Caja Rural de Aragón.

El programa completo y los detalles para participar en la jornada del sábado pueden consultarse en la página web del Rolde de Estudios Aragoneses.