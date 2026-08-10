La mayoría de los evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) se encuentran en el pabellón 'Oroel' de Jaca

HUESCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los vecinos de las localidades evacuadas este lunes por el incendio forestal que afecta a Las Peñas de Riglos (Huesca) se encuentran ya en el pabellón polideportivo 'Monte Oroel' de Jaca.

El Gobierno de Aragón ha informado de que siete vecinos de Villalangua y Salinas de Jaca se han desplazado al pabellón de la localidad de Ayerbe. Todavía se desconoce el número exacto de personas que pasarán la noche en ambas instalaciones.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se reunirá a las 20.30 horas de este lunes en la sede del 112, en el Edificio Pignatelli, para evaluar la evolución del incendio, que ya ha quemado más de 1.100 hectáreas.