Medio millar de niños cumplen, un año más, con la tradición de presentarse ante San Lorenzo

Los niños oscenses han sido presentados a San Lorenzo, como manda la tradición. - OBISPADO DE HUESCA

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 niños, acompañados por sus padres, abuelos y familiares, han cumplido, un año más, con la tradición de presentarse ante San Lorenzo. Se trata de uno de los actos más emotivos, que se enmarcan en las fiestas de San Lorenzo, que se celebran en Huesca del 9 al 15 de agosto.

Organizado por la Parroquia de San Lorenzo y la Real Cofradía de San Lorenzo, este acto, que lleva varios años celebrándose, permite a las familias acercarse al patrón de la ciudad, presentar a los más niños y recibir la bendición.

La Basílica de San Lorenzo acoge este acto, que ha sido calificado por la priora de la Cofradía de San Lorenzo, Carmen Urzola, de "emocionante", con "el objetivo de acercar a los niños y jóvenes a la parroquia" y "se está consiguiendo".

La vinculación de los niños con la Cofradía de San Lorenzo se establece desde su nacimiento. Este año, la cofradía ha contado con 56 altas, de las que 20 son de menores. Urzola ha indicado que "ayer hicimos el homenaje a los cofrades que llevan más de 50 años en la y había personas mayores, aunque también personas de 50 años, porque en Huesca es tradición hacer a los niños cofrades cuando nacen y eso para nosotros es muy importante".

Con más de media hora de antelación al inicio del acto, numerosas familias con niños y carritos han guardado largas filas que han llegado a doblar la esquina de la calle San Lorenzo con el Coso Bajo, una muestra clara de la devoción y del cariño de los oscenses hacia su patrón.

El párroco de la Basílica de San Lorenzo y Consiliario de la Real cofradía, Nicolás López, ha sido el encargado de llevara cabo la bendición de los niños, a su paso por la capilla. Despuñes, los pequeños han recibido como recuerdo una medalla y una pañoleta de San Lorenzo, una oración y un estadal, según ha confirmado la priora.

Este acto se ha convertido para muchas familias más en una tradición dentro del programa de las fiestas de San Lorenzo. Algunas familiasacuden por primera vez y, otras, sin embargo, acuden año tras año. Otras muchas, no se lo piensan y nada más nacer sus hijos los acercan a la Basílica.