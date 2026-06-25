El perímetro estimado del incendio forestal en Tamarite (Huesca) alcanza las 4.000 hectáreas

Reunión en la sala del 112 del Edificio Pigantelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha estimado que el perímetro del incendio que se ha originado este jueves en la Comarca de La Litera, en la provincia de Huesca, y afecta a los términos municipales de Tamarite y Alcampell, alcanza las 4.000 hectáreas, aunque ha aclarado: "No significa que todas ellas estén quemadas".

Así lo ha manifestado Bermúdez de Castro este jueves en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) convocado para analizar la situación por el incendio forestal en Tamarite y Alcampell, en la sala de crisis del 112 del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

La primera conclusión, ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, es que "el incendio sigue activo, va a ser necesario seguir trabajando toda la noche en su control y durante el día de mañana con total normalidad".

Ha recordado que las llamas se han iniciado en torno a las 11.30 horas de este jueves y que, al principio, "no se veía muy grande" con los primeros humos, sin embargo, "por culpa del viento y de lo que se quemaba, que era sobre todo cereal sin cosechar, ha avanzado mucho en su fuerza" hacia el mediodía y por el momento ya ha calcinado más de un millar de hectáreas.

"El viento tan cálido del sur, las --altas-- temperaturas y la poca humedad han hecho que el incendio forestal se extendiese rápido", ha apostillado Roberto Bermúdez de Castro.

Asimismo, el consejero autonómico ha precisado que del total del perímetro afectado, unas 4.000 hectáreas, entre un 15 o 20 por ciento corresponde a masa forestal, mientras que el resto son todo campos de cultivo.

ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN

La labor prioritaria de las brigadas y los medios aéreos ha sido "proteger" los núcleos habitados, motivo por el cual se han desalojado los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz, afectando a un total de 240 personas, y se ha enviado un aviso del sistema ES-ALERT a los vecinos de Fonz instando a su confinamiento preventivo.

Roberto Bermúdez de Castro ha destacado la "ejemplar" coordinación: "Desde el primer momento yo he llamado al delegado del Gobierno para movilizar a la UME y el Batallón --con base en-- Zaragoza se ha desplazado a la mayor brevedad posible".

Ha relatado que hasta última hora de la tarde, sobre el terreno han trabajado en las labores extinción nueve brigadas del Gobierno de Aragón (Infoar), cinco helitransportadas y cuatro terrestres, además de autobombas y helicópteros Ejecutivo autonómico y del Miteco, incluyendo la BRIF de Daroca.

Todo ello se suma al Puesto de Mando Avanzado y "muchos agricultores y muchos voluntarios", ha anotado Bermúdez de Castro, quien ha reconocido que un incendio forestal "con estas temperaturas, con este aire caliente y esta falta de humedad" requiere de muchos medios para que no haya ninguna afectación a ningún núcleo urbano.

En este sentido, el consejero autonómico ha afirmado: "Ya se ha quemado algún almacén y alguna paridera en Azanuy". Por último, ha manifestado que el objetivo es evitar que el fuego progrese hacia el norte.