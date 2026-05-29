El Mercado 'Aprendiendo a Emprender' reúne a unos 3.000 escolares de Zaragoza para fomentar su liderazgo y creatividad

Inaugruación institucional del Mercado de Cooperativas Escolares, en la zona de la Expo, entorno de Mobility City. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Cerca de 3.000 escolares de 5º y 6º de Primaria de 65 colegios de Zaragoza y provincia han creado 136 cooperativas y han participado este viernes en el XVI Mercado de Cooperativas Escolares, que se ha desarrollado junto a Mobility City, una jornada que busca promover su capacidad de liderazgo y creatividad, entre otras habilidades.

De este modo, Fundación Ibercaja pone el broche final a la XVI edición del programa 'Aprendiendo a emprender', "uno de nuestros proyectos más consolidados, más completos y más emocionante" cuya vocación es "trabajar la iniciativa emprendedora" de los escolares, ha apuntado la jefa del Área de Educación y Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Mayte Santos, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de la apertura del Mercado de Cooperativas Escolares.

'Aprendiendo a emprender', que afronta su decimosexta edición, forma parte de los programas educativos del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y busca promover el trabajo en equipo, el liderazgo, la iniciativa, la resolución de problemas, así como la creatividad, siempre con la ayuda del profesorado.

A lo largo de las ediciones, "hemos ido introduciendo nuevos retos educativos", ha contado Mayte Santos, quien ha explicado que los participantes se implican en el proceso completo, desde la constitución de una cooperativa, hasta decidir a qué precios van a vender el producto, pasando por la obtención de un CIF, distribuir los roles que tendrán dentro de la empresa, crear el logotipo, la marca, realizar un estudio de mercado y estimar los beneficios que se generarán con las ventas.

La celebración del Mercado de Cooperativas Escolares es el "día final, en el que se ve todo lo que han hecho a lo largo del curso", porque, tal y como ha recordado Santos, este proyecto "está incluido de manera curricular en el curso en diferentes asignaturas".

NÚMERO CRECIENTE DE PARTICIPANTES

Mayte Santos ha hecho referencia al creciente número de participantes en esta iniciativa a lo largo de sus 16 ediciones, tanto es así que ya el pasado año fue necesario separar los mercados de las tres provincias --Zaragoza, Huesca y Teruel--.

"Solo aquí en Zaragoza hay 65 colegios y 3.000 escolares", ha recalcado, para explicar que, además, en esta edición el habitual escenario de esta actividad, la plaza de Los Sitios, se ha visto sustituido, a causa de las obras, por el entorno de Mobility City, "muy amplio". "Depende de cómo salga aquí, el año que viene valoraremos volver a al plaza de Los Sitios", ha comentado.

Asimismo, la jefa del Área de Educación y Empleabilidad de Fundación Ibercaja ha incidido en que se trata de un proyecto "totalmente inclusivo": "Tenemos colegios de todo tipo, incluso cuatro de Educación Especial y es algo de lo que nos sentimos super orgullosos".

También ha apuntado que participan "igual" número de colegios públicos y concertados, sumados a los privados. En definitiva, "damos entrada a cualquier colegio y esto es maravilloso, porque además es un proyecto flexible que se adapta a las necesidades de cualquier centro", ha observado Mayte Santos.

Por otro lado, ha avanzado la intención de incorporar la inteligencia artificial (IA) en próximas ediciones de este Mercado de Cooperativas Escolares.

"Ya trabajan todo el tema tecnológico al hacer una web y un blog, así como la sostenibilidad y lo social, porque les decimos que la mitad de lo que ganen tiene que ir dirigido a una entidad social, aunque muchos colegios lo dedican todo. Igualmente, está presente la educación financiera", ha resumido Santos, para insistir en la voluntad de Fundación Ibercaja de "dar el paso" hacia la IA.

MERCADILLO

En el Mercado de Cooperativas Escolares, los alumnos han ofrecido en los distintos puestos los productos artesanales que han diseñado y creado a lo largo del curso escolar.

La apertura del acto oficial ha contado con la intervención del director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación del Gobierno de Aragón, José Luis Ferrando, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, así como de la jefa del Área de Educación y Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Mayte Santos.

José Luis Rodrigo ha dado la bienvenida a los miles de escolares participantes, a los que ha agradecido "la ilusión" que ponen en este proyecto y también ha felicitado a los profesores que "os marcan, ayudan y guían".

Por su parte, el director general de Política Educativa ha aplaudido la labor de Fundación Ibercaja, en colaboración con el Gobierno de Aragón, para impulsar este programa "tan chulo" que "culmina hoy con la venta de productos".

El acto ha finalizado con la entrega de diplomas a los ganadores del concurso de Marca y logotipo, Cartel y folleto, Videoclip, Producto Sostenible y mejor stand del mercadillo.

El premio de logotipo y marca ha sido para el colegio Nuestra Señora del Pilar de Fayón, con su cooperativa 'Natura y vida'. El ganador al mejor cartel ha sido para el colegio Brianda de Luna de Alfajarín con su cooperativa 'Creatishop'.

En el concurso de mejor vídeo, el primer premio ha sido para el colegio Reino de Aragón de La Puebla de Alfindén con su cooperativa 'Los guerreros del Reino'; mientras que en la categoría de producto sostenible, el ganador ha sido el colegio Florián Rey con la cooperativa 'Hilando sueños'.

Y finalmente, en el concurso al mejor blog, el ganador ha sido el colegio La Concepción de Santa Isabel con la cooperativa 'CESI'. El premio a mejor stand ha sido el del colegio Virgen de los Pueyos, de Villamayor, con su cooperativa 'Mundiferia'.

'APRENDIENDO A EMPRENDER'

'Aprendiendo a Emprender', un original proyecto educativo desde 2010 "Aprendiendo a Emprender" es un proyecto educativo impulsado por Fundación Ibercaja para escolares de 5º y 6ª de Primaria en el que desde el año 2010 han participado más de 35.000 alumnos de 727 colegios, que han creado y gestionado 1.611 cooperativas.

Con la creación y gestión de su propia empresa durante el curso, el alumnado de 10 y 11 años conoce y vive el mundo emprendedor desde la escuela, fomentando su creatividad, su autonomía e iniciativa personal entre otras competencias.

Los escolares crean la empresa, redactan sus estatutos, aportan el capital social, eligen los diferentes cargos y reparten responsabilidades. También participan en talleres de publicidad, vídeo y tecnología impartidos por profesionales expertos.

Abren la cuenta de su empresa en una oficina de Ibercaja y aprenden la función que una institución financiera juega en el tejido social. Crean una marca y un logotipo que les ayuda a sentirse identificados en un proyecto común y elaboran un folleto publicitario y un videoclip.

Realizan un estudio de mercado de forma colaborativa, para valorar y decidir el producto o servicio que puede dar respuesta a las necesidades de su entorno. Visitan una empresa para conocer el funcionamiento y las claves de su organización interna, acercando al alumnado al mundo empresarial de forma natural.