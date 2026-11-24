El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, junto a la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y el jefe de servicio de Planificación y Gestión Forestal, Enrique Arrechea, este martes en el Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Gestión Forestal, ha recuperado la Mesa Técnica de la Madera, un espacio para "dar voz" al sector forestal, que llevaba varios años sin continuidad, y que tiene como objetivo valorizar y movilizar los recursos forestales de la comunidad autónoma. Todo ello, tras un verano con 244 incendios forestales y 35.675 hectáreas afectadas.

La reunión celebrada este martes supone un nuevo impulso a este órgano de participación, que reúne a representantes de las empresas de explotación forestal, las industrias de transformación y los propietarios públicos y privados.

En esta convocatoria se han incorporado por primera vez la Confederación de Selvicultores de España (COSE) y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), ampliando así la representación de los agentes implicados.

En el encuentro ha estado presente el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y también han participado, entre otros, los tres directores de los servicios provinciales de Medio Ambiente, Francisco Gómez, Ignacio Pérez-Soba y Emilio Pérez.

La Mesa Técnica de la Madera se constituyó en noviembre de 2011 y celebró seis reuniones entre 2011 y 2015. En 2021 tuvo lugar un último intento de reactivación que no tuvo continuidad. Ahora, el Departamento considera prioritario recuperar este espacio de trabajo para mantener una interlocución directa con el conjunto del sector e identificar sus necesidades.

Luis Biendicho ha señalado que el objetivo es que la Mesa Técnica de la Madera "no sea una reunión puntual, sino un espacio de diálogo y de trabajo útil para todo el sector". Ha defendido la necesidad de avanzar en una gestión forestal activa y en la creación de un verdadero mercado de la madera, impulsando nuevos usos y poniendo en valor la biomasa forestal.

"Aprovechar nuestros recursos de manera ordenada también significa cuidar nuestros montes, prevenir incendios y generar actividad económica y empleo en el medio rural. La Administración debe facilitar estas actividades y garantizar su equilibrio", ha afirmado.

"Para impulsar los aprovechamientos forestales es imprescindible escuchar a quienes conocen el monte, trabajan en él y transforman sus recursos. Nos interesa mucho conocer cuales son las necesidades y las inquietudes del sector", ha afianzado también la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván.

REGULACIÓN SIMPLIFICADA PARA LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES

Durante el encuentro se ha abordado la situación actual de los aprovechamientos maderables en Aragón y sus perspectivas de futuro. También se ha analizado la Orden MAT/1643/2026, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 12 de noviembre, que establece medidas para facilitar la retirada de madera y leña afectada por los incendios forestales de 2026.

La nueva regulación sustituye la autorización administrativa previa por la presentación de una declaración responsable para los trabajos de retirada en montes de titularidad privada y en aquellos que no están gestionados por la Administración forestal autonómica, dentro de los municipios incluidos en la Orden.

De esta forma, los titulares de los terrenos pueden iniciar las actuaciones desde el momento en que presentan la declaración ante el Servicio Provincial correspondiente, sin necesidad de esperar una resolución administrativa expresa.La medida comprende las operaciones de corta, apeo, procesado, extracción, almacenamiento, transporte y comercialización de la madera afectada.

Además, las solicitudes que ya estuvieran pendientes de resolución se equiparan a la presentación de una declaración responsable, salvo que sus titulares manifiesten expresamente lo contrario.

La simplificación de los trámites mantiene las condiciones técnicas y ambientales necesarias para proteger el suelo, prevenir la erosión y favorecer la recuperación de las superficies forestales afectadas. La Administración conserva, asimismo, sus facultades de inspección y control.

Asimismo, Oliván ha subrayado también que "la retirada de la madera quemada es un ejemplo de cómo podemos agilizar los procedimientos para dar respuesta a las necesidades del territorio". "Queremos facilitar que los propietarios y las empresas puedan actuar cuanto antes, sin renunciar a las garantías técnicas y ambientales que deben acompañar estos trabajos".

La participación de las empresas y de los propietarios resulta clave para que la Administración pueda impulsar medidas eficaces, facilitar la gestión y movilizar los aprovechamientos forestales. El objetivo es que los recursos de los montes aragoneses contribuyan tanto a la conservación y protección del medio ambiente como al desarrollo económico y la generación de actividad en el medio rural.