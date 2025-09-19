La ministra de Educación destaca la inversión en escolarización de 0 a 3 años y avances en igualdad y conciliación

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, visita la escuela infantil municipal '@s cri@s' de Almudévar (Huesca). - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ALMUDÉVAR (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado este viernes la inversión del Gobierno de España para aumentar la escolarización en la etapa de 0 a 3 años, así como el avance experimentado en igualdad y conciliación.

Así lo ha trasladado Alegría durante una visita a la escuela infantil municipal '@s cri@s', en la localidad oscense de Almudévar, donde ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la alcaldesa del municipio, Sofía Avellanas.

La alcaldesa ha explicado a la ministra cómo el Ayuntamiento mantiene como prioritario el servicio de madrugadores, que actualmente atiende a 15 menores, con el objetivo de responder a las necesidades de conciliación de las familias y de fomentar la permanencia de los niños en la escuela infantil. El servicio está reforzado, además, con una auxiliar.

Alegría ha agradecido la labor de las maestras que atienden esta instalación y ha recordado la importancia que tiene este servicio, especialmente en los pequeños municipios, para poder conciliar la vida personal y profesional.

IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE 0-3 AÑOS

Por otro lado, ha expuesto el nuevo programa del Gobierno de España de ayudas para la escolarización gratuita del alumnado de 0-3 años dirigido a las familias bajo el umbral de pobreza, con el objetivo de facilitar la universalización de la escolarización en la etapa de educación infantil sin reparos económicos ni culturales. La inversión en este programa es de más de 175 millones y se lanzará en el curso 2026-2027.

"Desde el Gobierno llevamos haciendo una apuesta muy importante por la educación con visión especial por el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años. Hemos distribuido ya 670 millones entre las comunidades autónomas para poner en marcha más de 60.000 plazas", ha indicado la titular de Educación, quien ha añadido que Aragón corresponden 22 millones y más de 2.100 plazas públicas y gratuitas.

Esta apuesta del Gobierno central, ha continuado, ha permitido que la tasa de escolarización de 0 a 2 años haya pasado del 38% en el curso 2017-2017 al 55,8% de ahora, que la convierte en una de las más elevadas de la UE.

La alcaldesa de Almudévar ha explicado que los servicios educativos para los niños más pequeños son fundamentales en el mundo rural para poder conciliar.

MEJORAS PARA PROFESORES

Por otro lado, Pilar Alegría también ha querido resaltar el trabajo del Gobierno de España para mejorar la vida de los profesores y profesoras de todas las etapas educativas.

Ha recordado que el 23 de septiembre se reunirá la mesa sindical para plantear la mejora en el horario anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar por ley un máximo de 23 horas en Infantil y Primaria y 18 en Secundaria, además de reducir ratios.

"Hablar de la mejora del horario y la reducción de las ratios es seguir hablando de la mejora educativa", ha subrayado la ministra.

Tras la visita, Alegría se ha dirigido al edificio consistorial para ver una exposición en la que se muestran las inversiones municipales realizadas tanto en ese centro de infantil de titularidad del Ayuntamiento, como en el CEIP Santos Samper, el único de la localidad, que además cuenta con una sección delegada del IES Pirámide, ubicado en Huesca.

INVERSIONES EN ALMUDÉVAR

Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Almudévar ha realizado importantes inversiones en ese colegio pese a no ser una competencia municipal, ya que, según ha explicado la alcaldesa, forma parte de su "compromiso con el futuro, con la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes" de la localidad.

En concreto, ha destinado 202.000 euros para la mejora del equipamiento escolar, con proyectos como la transformación del patio de recreo en 2015 para convertirlo en un "espacio naturalizado, inclusivo y participativo", que ofrece mayores posibilidades motrices y de aprendizaje a través del juego, lo que supuso una inversión de 55.000 euros.

Otra de las actuaciones fue la adquisición en 2022 de una nave anexa al patio de recreo, con un coste de 85.000 euros, para dotar al centro de una sala polivalente para deporte y otras actividades. Hasta entonces, los niños debían desplazarse hasta el pabellón municipal para las clases de educación física.

Asimismo, en 2023 puso en marcha un aula del futuro y otra sensorial, con el fin de dotar a los alumnos de las herramientas y recursos para ser competentes en una sociedad más tecnológica, competitiva y colaborativa, con una inversión de 62.000 euros.