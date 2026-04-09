El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña luce sus fachadas rehabilitadas y estrena experiencia de realidad virtual

Blasco, Gimeno y Moncada, en la explicación sobre la restauración de las fachadas del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, junto a otros representantes institucionales y sociales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JACA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña luce ya sus fachadas rehabilitadas y ha estrenado su nuevo proyecto de realidad virtual tras la finalización de un programa de actuaciones impulsado por el Gobierno de Aragón, que ha supuesto una inversión total de 3.736.960,23 euros.

Este plan, desarrollado entre septiembre de 2023 y 2025, ha permitido reforzar la conservación, modernización y puesta en valor del conjunto monumental mediante una intervención integral en infraestructuras, servicios y espacios vinculados a la experiencia turística.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, ha visitado el enclave acompañado por el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y la gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, en un acto al que también han asistido el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y el Hermano Mayor de la Hermandad de Juan de la Peña, Félix Longás.

Manuel Blasco ha manifestado que "es un placer ver cómo se están ejecutando los fondos jacobeos. Desde el año 2023 ya se han invertido tres millones y medio en lo que es la cuna de Aragón y de un centro histórico como es el Monasterio de San Juan de la Peña, el Viejo, el Nuevo y la Hospedería en uno de los entornos más atractivos que tiene la comunidad".

Blasco ha reseñado que "más de 70.000 personas visitan este enclave que necesitaba de dinero público para ir actualizándose. Se hizo ya en la hospedería que ha abierto este mes de marzo. Ha incidido en que "no se ha terminado todavía, tenemos que trabajar en los accesos, con algún proyecto europeo que pensamos recibir en los próximos meses, y también con 400.000 euros que se siguen invirtiendo en acciones puntuales".

El arquitecto responsable de la restauración de las fachadas, Fernando Guerra, ha expuesto que en la restauración del Monasterio Nuevo se han dado unas circunstancias muy especiales: "El enclave en el que está, las inclemencias del tiempo, las situaciones en las que se encuentra y los materiales con los que está construido. Todo ello da lugar a una combinación de cosas que tienen un proceso especial de tratamiento".

Ha agregado que "se ha trabajado con un desarrollo de estudios previos muy importantes, fundamentales en este tipo de intervenciones, porque al final la restauración no deja de ser un acto que no tiene vuelta atrás, con lo cual hay que ir con la prudencia absoluta en lo que se hace".

Por su parte, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha estimado que "el Gobierno de Aragón ha hecho una apuesta muy clara por las importantes inversiones que había que hacer en el mantenimiento de ambos monasterios". Se trata de una apuesta "por el cultural, el turismo patrimonial, y el turismo que nos define, que es de historia, cultura y patrimonio".

Serrano ha mostrado su satisfacción por la inversión realizada. "Esto lo que hace es ponernos en el punto estratégico del turismo, ya no sólo a nivel regional, sino a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel europeo y a nivel mundial".

La restauración y consolidación de las fachadas del Monasterio Nuevo ha sido concebida como una intervención integral de conservación. Estas fachadas, representativas de la arquitectura barroca, tienen una composición en tres cuerpos verticales flanqueados por torres, con combinación de piedra arenisca en las zonas inferiores y ladrillo en los niveles superiores, generando un contraste cromático característico, mientras que sus portadas monumentales concentran el principal valor artístico del conjunto.

La intervención en las mismas, con una inversión de 391.400 euros, ha permitido actuar sobre patologías derivadas del clima de montaña, la humedad y otras causas.

Los trabajos han incluido limpieza, consolidación de la piedra, sellado de grietas, reintegración de volúmenes, recuperación de elementos escultóricos y mejora del drenaje, incorporando tratamientos de protección que garantizan su durabilidad a largo plazo, todo ello bajo criterios de mínima intervención y respeto al patrimonio.

En conjunto, en este enclave las actuaciones ejecutadas han abarcado intervenciones de carácter técnico, como la mejora de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas, así como trabajos de mantenimiento y conservación del conjunto, adecuación de espacios y mejora de la operativa turística tanto en la Hospedería como en el Monasterio Nuevo y el Monasterio Viejo.

Una parte significativa de la inversión ha sido financiada con cargo a los fondos del Plan Jacobeo, impulsando actuaciones estratégicas orientadas a la valorización del enclave y su proyección como recurso turístico cultural y natural de primer nivel. En el Monasterio Nuevo, donde se han invertido 1.517.621 euros, se ha desarrollado un conjunto de actuaciones centradas en la conservación del patrimonio y en la modernización de la experiencia turística.

En el ámbito patrimonial, se han llevado a cabo trabajos como la restauración de la fachada de la iglesia, la reposición de cubiertas, la reparación de filtraciones, la recuperación de elementos singulares, la adecuación interior de las torres y la reconstrucción de estructuras en el área de excavaciones, todavía en curso.

MEJORES SERVICIOS AL VISITANTE

Se han mejorado los servicios al visitante mediante la renovación de la tienda, la incorporación de nuevos espacios expositivos --incluido el ámbito de realidad virtual--, la mejora de la cafetería y la adecuación de zonas comunes.

Uno de los ejes clave ha sido la digitalización, con el desarrollo de un plan de transformación digital, la creación de contenidos para una experiencia inmersiva y la mejora de la conectividad mediante red wifi y ampliación de infraestructuras tecnológicas. Asimismo, se ha actuado en el entorno y en la seguridad del conjunto, con intervenciones en caminos, la creación de un jardín sensorial en el claustro y el refuerzo de los sistemas de protección y mantenimiento.

Se ha realizado la puesta a punto integral de la Hospedería con el objetivo de garantizar su reapertura en condiciones óptimas. Las actuaciones han incluido la renovación de instalaciones clave como climatización, iluminación y sistemas de seguridad, la actualización del equipamiento de habitaciones y la mejora de los espacios comunes.

También se ha reforzado la dotación de cocina y restauración, se ha actuado en el spa y se han ejecutado trabajos generales de reparación, limpieza y adecuación del edificio. De manera complementaria, se han desarrollado actuaciones de carácter transversal, con una inversión de 1.530.000 euros, que han afectado tanto a la Hospedería como al Monasterio Nuevo.

En el Monasterio Viejo, con una inversión cercana a los 150.000 euros, se han hecho labores orientadas a mejorar los servicios al visitante y la funcionalidad del espacio, entre ellas la reposición de la cubierta de los servicios para su posterior restauración integral, la ejecución de nuevas soleras de hormigón en zonas de tránsito y aparcamiento de autobuses, y la mejora de la accesibilidad mediante iluminación en caminos y recorridos.

ACTUACIONES PENDIENTES

El plan de actuación contempla una nueva fase pendiente de ejecución, con una inversión adicional de 340.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan la implantación de equipamiento audiovisual para la experiencia inmersiva en la iglesia y la mejora de los acabados e insonorización de la cafetería.

Asimismo, se abordará la construcción de nuevas casetas de baños en el Monasterio Viejo, actuaciones de obra civil asociadas, la implantación de sistemas de control de accesos, soluciones avanzadas de cobro y reservas, y la instalación de nuevas calderas modulares y sistemas de bombeo.