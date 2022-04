Morón (VOX) rechaza las "políticas ambientalistas" del Gobierno de España y "los enfrentamientos entre comunidades"

ORIHUELA (ALICANTE), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha rechazado "las políticas ambientalistas" del Gobierno de España y "los enfrentamientos entre comunidades". Ha participado en un coloquio sobre el Plan Hidrológico Nacional organizado por este partido en Orihuela (Alicante), al que ha asistido el secretario general de dicha formación, Javier Ortega Smith.

En su intervención, Santiago Morón ha aseverado que "la ausencia de agua desvertebra", lo que "en España no se ha corregido", por lo que "se ha llegado a la desmembración del territorio", lo que ha atribuido al "Estado de las autonomías, que se ha desarrollado en muchas regiones al amparo de esa ausencia, enfrentando a unas regiones con otras".

"En el caso de Aragón se ha desarrollado de tal manera esa idea que no es un buen aragonés aquel que está a favor de que exista una cesión de agua para aquellas zonas de España en que se necesita", de forma que "cualquier partido ha sido mal visto y completamente rechazado cuando se ha defendido una idea de solidaridad, de proyecto nacional". Morón ha dicho que "PP, Cs y el resto de partidos, salvo VOX, están en contra totalmente de cualquier cesión de agua bajo ninguna circunstancia a ninguna otra cuenca".

Ha dejado claro que "los agricultores y ganaderos de Aragón tienen los mismos problemas que Valencia, Andalucía y el resto de España" y que "están enfrentados no a otras comunidades, sino con las políticas ambientalistas que el Gobierno de España está imponiendo: Están sufriendo lo mismo, prácticamente, que en otras comunidades".

Santiago Morón ha indicado que "en Aragón hay muchos agricultores que están pendientes desde hace décadas de que a sus terrenos les llegue agua" porque "no todo en Aragón es regadío", sino que "es una tierra muy árida que sin agua no produce nada" y "todavía están muchas comarcas carentes de agua y muchos municipios no tienen agua de abastecimiento limpia y en condiciones".

El dirigente regional de VOX ha comentado que participó el pasado mes de marzo en la manifestación celebrada en Madrid en defensa de la caza y la agricultura, donde encontró a regantes aragoneses. Al respecto, ha dicho que "ellos no están en contra de que haya una cesión de agua, están en contra de las políticas medioambientalistas, y las soluciones son las mismas, el aprovechamiento" porque "el objetivo final es que haya agua para todos".

Además, Morón ha participado este jueves en Lucena (Córdoba) en unas jornadas de VOX sobre el medio rural, donde ha expresado que "hay tierras de Aragón que, si no fuera por el agua que llega de los Pirineos, serían un desierto" y ha aseverado que "en Aragón se necesita agua" y ha defendido la construcción de infraestructuras hidráulicas, afirmando que las políticas ambientales del Ejecutivo central "están haciendo peligrar la rentabilidad del campo español"

A esto ha añadido que "en los nuevos planes de cuenca ponen muchas más limitaciones al regadío, en Aragón la situación es preocupante" ya que "aun siendo una zona en la que vemos pasar el río con muchísima agua, hay zonas que están en secano no productivo y ven pasar el agua delante".