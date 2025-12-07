Muere un joven de Cuevas de Almudén (Teruel) en un accidente de tráfico ocurrido en la A-1403

Tramo de la A-1403 donde este domingo ha perdido la vida un joven de 26 años tras salirse de la calzada el vehículo que conducía y chocar contra un guardarraíl. - GUARDIA CIVIL TERUEL

CUEVAS DE ALMUDÉN (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

Un conductor de 26 años ha fallecido este domingo a primer ahora en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera autonómica A-1403, en el término municipal de Cuevas de Almudén (Teruel), según ha informado la Guardia Civil de Teruel.

Sobre las 7.10 horas, la Benemérita ha tenido conocimiento del siniestro en el que ha fallecido el joven, vecino de la localidad de Cuevas de Almudén y único ocupante de un vehículo todoterreno que, por causas que ya investigan, se ha salido de la vía por el margen izquierdo en un tramo recto y ha chocado contra una valla de protección.

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel se ha hecho cargo de las indagaciones para tratar de explicar cómo ha tenido