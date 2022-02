'Mujeres de Ciencia' trae hasta Zaragoza a dos conocidas 'youtubers' especializadas en divulgación científica

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El evento 'Mujeres de Ciencia', organizado por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, con motivo del 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ha traído a Zaragoza a dos de las 'youtubers' especializadas en divulgación científica más conocidas del momento.

La Gata de Schrodinger --Rocío Vidal-- y La Hiperactina --Sandra Ortonobes-- que acumulan millones de visitas y seguidores en redes sociales, han conversado con la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea, y ofrecido sendas charlas divulgativas sobre la importancia de la ciencia en nuestro día a día y lo fundamental de contar con referentes femeninos en este ámbito.

La actividad se ha desarrollado en el CaixaForum de Zaragoza y se ha retransmitido por el canal de Youtube del Gobierno de Aragón, ha señalado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Al abrir la jornada, la consejera ha subrayado la importancia de la divulgación para "ser capaces de contagiar la magia de la investigación y trasladar de forma sencilla y fácilmente entendible los numerosos aportes que la ciencia ha traído a nuestras vidas".

Además, ha destacado la necesidad de seducir a públicos más jóvenes, desterrando la idea de que la ciencia es aburrida, demostrando que puede ser accesible para todo el mundo y dando voz a referentes más cercanos, con nuevos lenguajes y nuevos canales.

'YOUTUBERS'

"La divulgación y la adaptación de la misma a nuevos formatos como hacen La Gata de Schrodinger y la Hiperactina es la vía para democratizar la ciencia y dar reconocimiento a su valor social, pero también es la mejor forma de garantizar la incorporación de jóvenes talentos, eliminando las barreras de género, a estos campos de investigación", ha defendido Díaz, al tiempo que ha insistido en la importancia de aplicar medidas de discriminación positiva porque "pese a los avances, las mujeres seguimos siendo soldados, pero no ganamos las guerras".

Tras ella, ha tomado la palabra La Hiperactina. Graduada en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra, Ortonobes es la creadora de 'La Hiperactina', un proyecto de divulgación científica en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y Twitch, donde trata temas sobre biomedicina y el cuerpo humano como qué es el cáncer, por qué nos despierta el café o qué efecto tiene el espacio en el cuerpo humano.

Además, divulga a través de otros formatos como el 'podcast', la radio, charlas, talleres o monólogos científicos. De manera reciente, ha publicado '¿Qué puede salir mal? Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte', su primer libro.

En su charla, ha contado desde su propia experiencia personal cuál ha sido la trayectoria que le ha llevado a dedicarse a la divulgación científica en torno a la salud y el cuerpo humano. "Tras estudiar la carrera, me di cuenta de que no me gustaba hacer ciencia en laboratorio, sino contarla", ha explicado.

Asimismo, ha reflexionado sobre el valor que tiene la divulgación y la capacidad de los nuevos lenguajes para acercarse a otros públicos, y ha tratado de traducir con ejemplos reales en qué consiste la biomedicina y para qué sirve en el día a día.

Por su parte, la Gata de Schrodinger --Rocío Vidal-- ha contado lo que supone 'Divulgar en los tiempos del cólera', en un momento, en el que "las redes están llenas de ocio, bulos, pero también de oportunidades". Su exposición ha sido un recorrido por lo que le ha llevado a ser lo que es y por lo que tiene que lidiar en el presente: "¿Cómo es ser mujer, periodista, y divulgar ciencia en las redes sociales?".

Durante su intervención, ha presentado además un estudio sobre credibilidad y género, ha animado a acercar la ciencia a los jóvenes y ha llevado a cabo una potente reflexión sobre a dónde queremos llegar.

Vidal es periodista, publicista y divulgadora científica en su canal de YouTube, con más de 500.000 suscriptores. Se dedica a divulgar la ciencia y el pensamiento crítico con vídeos entretenidos, educativos y con un toque de humor. Ha escrito dos libros, 'Que le den a la ciencia' y 'Eureka', y colabora actualmente con distintos medios de comunicación como TVE o Europa FM. Presenta dos programas de temática científica dirigidos por RTVE como 'Science Truck' y 'Whaat!? Tú cómo lo ves'.

La directora del IAM, María Goikoetxea, ha sido la encargada de cerrar el acto. Lo ha hecho animando a toda la sociedad a seguir trabajando para acabar con las desigualdades y las brechas que aún persisten y llamando a aplicar perspectiva de género en todas las investigaciones.

'MEMORY' A LO GRANDE

Tras una semana con multitud de actos con motivo del 11F, el programa de actividades continúa este sábado sábado, esta vez, dirigido a los más pequeños. En la plaza del Pilar de Zaragoza, a las 11.30 horas, la consejería de Ciencia les invita a jugar a un 'memory' de cartas, con el que descubrir el legado de las científicas más ilustres de la historia que han hecho avanzar al mundo con sus aportaciones.

Para todos aquellos niños que quieran acercarse a pasar una mañana entretenida, se hará una recreación gigante y animada del juego, del que se han lanzado 1.200 ejemplares para su distribución en centros escolares de todo Aragón.

Entre otras grandes investigadoras, que han cambiado el mundo, podrán conocer a las aragonesas María Teresa Estevan Bolea, la primera mujer en el cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, y María Andresa Casamayor; autora del primer manual científico escrito.