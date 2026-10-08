El Museo Goya recoge la mirada del aragonés más universal en su exposición inaugural 'Solo Goya. El arte de ver'

1124092.1.260.149.20261008155553 Foto de familia durante la presentación de la ampliación del Museo Goya, a 8 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). La ampliación se produce como uno de los hitos más relevantes del 150 aniversario de la entidad, que además, presenta la exposic - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Solo Goya. El arte de ver' es el título de la exposición inaugural del ampliado y renovado Museo Goya de Fundación Ibercaja. La muestra está compuesta por casi medio centenar de obras procedentes de los principales museos y colecciones del mundo, a través de las cuales se recoge la forma que tenía el aragonés más universal de mirar a la sociedad de su tiempo.

El Museo Goya ha permanecido cerrado por obras durante 656 días y reabrirá al público este viernes, 9 de octubre, con unas instalaciones transformadas y adaptadas al siglo XXI en las que los visitantes encontrarán experiencias inmersivas, realidad virtual y múltiples recursos interactivos para descubrir al detalle la obra de Francisco de Goya.

Más allá de la colección permanente, que incluye nuevas incorporaciones, el ampliado espacio expositivo temporal se estrena con 'Solo Goya. El arte de ver', una muestra única que traslada al visitante hasta la mirada de Francisco de Goya, con su crítica, su autenticidad, sus luces y sus sombras presentes a lo largo de todo el recorrido.

Para articular esta muestra se ha conseguido traer al Museo Goya en Zaragoza pinturas del Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, la Galería de los Uffizi, el Museo Thyssen-Bornemisza, la National Gallery de Londres, la Hispanic Society of America, el Museo Nacional de Oslo, el Detroit Institute of Arts, el Museum of Fine Arts de Budapest, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museu de Arte de São Paulo, además de destacadas colecciones particulares españolas y europeas.

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, junto al director general de la entidad, José Luis Rodrigo, y el comisario de la muestra, Luis Fernández-Galiano, ha intervenido este jueves en la reinauguración del Museo Goya y presentación de 'Solo Goya. El arte de ver'.

Amado Franco ha subrayado la "oportunidad" que supone contemplar las obras que conforman 'Solo Goya. El arte de ver': "Goya cambió la manera de mirar de su tiempo y nuestra obligación es conseguir que siga cambiando la nuestra".

Para José Luis Rodrigo, la "transformación" del Museo Goya "necesitaba una exposición inaugural a su altura", como 'Solo Goya. El arte de ver', enfatizando en que el recorrido por esta muestra "propone una reflexión sobre la capacidad de observación" del maestro de Fuendetodos" y "la extraordinaria modernidad de su mirada".

SU FORMA DE OBSERVAR LA REALIDAD

Más que un recorrido cronológico por la trayectoria del artista aragonés, la exposición propone una aproximación a su forma de observar la realidad. En este punto, el comisario de la muestra ha explicado que el título 'Solo Goya' alude a que "exclusivamente" está integrada por obras del maestro, mientras que la segunda parte, 'El arte de ver' "es un pequeño homenaje" al que fuera su amigo, Juan Agustín Ceán Bermúdez, que tradujo el libro de milicia al castellano y le puso ese título.

La excepcionalidad de reunir estas obras en el Museo Goya convierte esta exposición en una ocasión difícilmente repetible para contemplar reunidas algunas de las obras más relevantes de Goya conservadas fuera de Zaragoza.

Entre ellas, destacan piezas icónicas como 'La duquesa de Alba', 'La Tirana', 'La marquesa de Villafranca pintando a su marido', 'El quitasol', 'El albañil herido' o el célebre 'Autorretrato en el taller', junto a otras obras fundamentales que permiten recorrer toda la riqueza y complejidad de su producción artística.

LUCES, SOMBRAS Y CONDICIÓN HUMANA

El comisario ha contado que el discurso expositivo responde a "la morfología del edificio" y se articula en torno a tres grandes ámbitos.

La primera parte, 'Las luces y las sombras', contrapone las escenas luminosas de los inicios del pintor con las imágenes más profundas, inquietantes y críticas de su madurez. Este espacio muestra cómo ambas dimensiones convivieron siempre en la obra del artista.

En concreto, el visitante se adentrará "en esa doble cara de Goya, el artista luminoso de sus inicios, de los cartones, encantador, pero que también tiene un rasgo oscuro y dramático en la etapa final de su carrera", ha apuntado Fernández-Galiano, que ha apostillado que el aragonés fue "un hombre de ilustración que no solamente recogió ese testimonio luminoso de las luces, sino también la parte más oscura de esa transformación intelectual e histórica".

Obras como el tapiz 'El quitasol', procedente de Patrimonio Nacional, el cartón 'El albañil herido', del Museo del Prado, o la obra 'La Merienda, de la National Gallery de Londres dan cuenta de esta idea. En ese tránsito a las sombras, destaca 'Caníbales descuartizando a sus víctimas', del Musée des Beaux Arts et Archéologie de Besançon.

La segunda parte, 'El poder del retrato', reúne una extraordinaria galería de personajes pertenecientes a la aristocracia, el ejército, la Iglesia o la burguesía. Más allá de representar a sus modelos, Goya logró revelar su psicología, sus contradicciones y su lugar en el mundo, convirtiendo cada retrato en un estudio sobre la naturaleza humana.

En esta sección, sobresalen dos de sus obras maestras: 'La Duquesa de Alba' de 1795, procedente de la colección de la Casa de Alba; y 'La Tirana', depositada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También se pueden admirar la obra 'María Teresa de Vallabriga a caballo', de la Galería de los Uffizi, además de los dos primeros retratos que Goya realizó a la burguesía: María Vicenta Barruso Valdés y su madre Leonora Valdés de Barruso.

Y desde el Museo de Detroit ha llegado el retrato a 'Amalia Bonells de Costa'. En este área se incluyen piezas protagonizadas por personajes masculinos, como 'Don Antonio Raimundo Ibañez', del Museum of Art de Baltimore; 'El General Nicolas Philippe Guye', del Museum of Fine Arts en Virginia, o 'Don Juan Antonio Llorente', del Museo de Arte de Sao Paulo.

Finalmente, 'Los lazos del afecto' se adentra en el ámbito más personal del artista a través de retratos de familiares, amigos y personas cercanas, generalmente realizadas en pequeño formato.

De modo que en esta zona se encuentra el 'Autorretrato en el taller', de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando; 'El tío Paquete', del Museo Thyssen; el 'Retrato de Pedro Mocarte', de la Hispanic Society; así como los retratos de sus consuegros Martín Miguel de Goicoechea y Juana Galarza de Goicoechea, de la Colección Abelló.

GOYA, REFERENTE EN LA ACTUALIDAD

La exposición parte de una reflexión esencial, que la modernidad de Goya no reside únicamente en las obras de sus últimos años, sino en el conjunto de una trayectoria artística atravesada por el espíritu crítico.

Testigo del derrumbe del antiguo régimen y del nacimiento de una nueva época, Goya observó con lucidez los cambios políticos, sociales y culturales que transformaron Europa. Esa capacidad para analizar su tiempo y cuestionar las certezas establecidas ha convertido su obra en referencia para generaciones posteriores de artistas y pensadores.

Goya pintó su tiempo, fue un retratista y fue un cronista de su tiempo, pero su tiempo era muy parecido al nuestro. Eran tiempos convulsos, de transición", ha contado Fernández-Galiano, para incidir en que "mirar a Goya es también mirarnos a nosotros mismos", porque "no solamente fue un gran pensador, su mirada desborda exclusivamente lo que podemos llamar artístico, es intelectual, es capaz a través de las imágenes de hacernos pensar de otra manera".

Fundación Ibercaja ha editado un libro catálogo que reúne las obras expuestas y diversos ensayos que profundizan en la figura y legado de Goya. La programación se completa con el ciclo de conferencias se extenderá hasta el mes de diciembre, junto con las visitas guiadas y actividades didácticas.