El Museo del Prado adquiere por 85.000 euros la última carta de Goya a su "amigo fraternal"

11/12/2018

MADRID/ZARAGOZA, 11 Dic.

El Museo del Prado ha presentado su adquisición por 85.000 euros de la última carta conocida de Francisco de Goya a su "amigo fraternal" Martín Zapater, fechada el 10 de noviembre de 1790 y que incluye dos dibujos en el texto --un corazón ardiente y dos pequeñas figuras--.

La misiva ha sido adquirida con fondos de la Fundación Botín, la Fundación Amigos del Prado (Círculo Velázquez) y de la propia pinacoteca. Escrita apresuradamente con la preocupación de la enfermedad de su hijo --viruela--, el documento es una "muestra de la extraordinaria amistad fraguada desde la infancia" entre el pintor y el comerciante.

"Yo no he conocido a Goya ni he compartido un vaso de vino con él, lo único que puedo decir es que transmitir afectos no implica ninguna condición sexual", ha señalado el jefe de conservación de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado, José Manuel Matilla, al ser preguntado sobre una posible condición homosexual de Goya, revelada en esta carta.

"No hay ninguna evidencia de eso y nadie del Prado ha hablado sobre ello, sino de una amistad fraternal. De hecho, el museo no tiene una opinión (respecto a una posible homosexualidad del artista) y en el catálogo razonado no se encontrará una opinión como esa. Lo único que se puede analizar son los documentos y lo que se ve es a dos personas que se cuentan todo", ha reiterado el experto.

De hecho, ha insistido en que la figura de Goya ha sido "interpretada en todos los sentidos" a lo largo del tiempo. "De él se ha dicho que ha sido un nacionalista español y luego un afrancesado; un torero o un antitaurino", ha recordado Mantilla. Esta carta es significativa de la primera parte de la carrera de Goya.

La carta se fecha al regreso de Goya a Madrid después de un inesperado viaje a Zaragoza para visitar a Zapater el 12 de octubre de 1790 acompañado de otro amigo común, José Yoldi. Goya se hospedó en casa de Zapater, según dice este en su correspondencia con el hermano de Yoldi, Joaquín, que vivía en Buenos Aires, y regresó a Madrid el 4 de noviembre.

UN CORAZÓN "INFLAMADO"

Contiene dos dibujos que se sitúan al inicio y al final de la carta. El primero es un corazón con la red de vasos sanguíneos en la superficie y en la parte superior la extremidad de dos arterias, tal y como aparecía en libros de medicina de la época. La particularidad decisiva del dibujo es que "el corazón está ardiendo o inflamado de amor".

El segundo dibujo cierra la carta incluido en la despedida y firma. El dibujo podría interpretarse tanto como una figura en pie, de la que se aprecian las dos piernas, que lleva a otra a cuestas, la cual se abraza a la persona que le porta.

Lo que en la actualidad es un agujero del papel, sería originalmente la cabeza del primero, que cubre una parte de la cabeza del que va cargando con él. Es probable que Goya se sintiera como una carga para su amigo Zapater, por lo que su despedida habría sido 'Tu pesada carga, Francisco de Goya'.

CASI EL 90% DE LAS CARTAS DE GOYA

De esta manera, se completa la adquisición de cartas de Goya por el Prado --con casi "el 90%" de sus misivas, según Mantilla, estando las restantes en museos, colecciones particulares o incluso en "paradero desconocido"--.

El primer conjunto de 61 cartas fue adquirido en 1976 a la marquesa de Casa Riera. En mayo del 2000 fueron adquiridas en la sala Finarte de Madrid otro lote de 40 cartas de Goya a Martín Zapater propiedad de los herederos de María Brey. Asimismo, en mayo de 2004 se adquirió un lote de 19 cartas en una subasta procedentes de la antigua colección del Marqués de Casa Torres.

En septiembre de 2008 se adquirió por venta directa una de las cartas más antiguas conocidas y, finalmente, en 2009 se adquirió a la heredera de José María Cervelló la carta de Goya a Joaquín Ferrer. La carta que ahora se presenta fue adquirida por José María Cervelló en la subasta de Christie's, Londres, en 3 de julio de 2007.