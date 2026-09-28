El Museo del Prado aporta seis obras de Goya en la exposición del bicentenario de la muerte del pintor en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Museo del Prado para ver los cuadros de Goya que llegarán a La Lonja para el Bicentenario - DANI MARCOS

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado cederá a Zaragoza un conjunto histórico de 25 fondos, entre piezas artísticas y documentos de archivo esenciales, de las que destacan seis obras de Francisco de Goya para la exposición que acogerá La Lonja "200 años con Goya" en 2027 con motivo del bicentenario de la muerte del genial pintor de Fuendetodos, que se conmemora en 2028.

Estas seis obras son 'El Coloso', que volverá a exhibirse en Zaragoza más de tres décadas después de su última visita en 1996, 'El vuelo de las brujas', 'Un garrochista', 'Aves muertas' y 'El borracho' --estas tres últimas inéditas hasta ahora en la capital aragonesa--, junto a destacadas estampas como la de 'El Vuelo de brujas'.

A este valioso núcleo de obras originales del maestro aragonés se sumarán pinturas y esculturas de grandes creadores sobre los que caló su huella universal, como 'El fraile', de Eugenio Lucas Velázquez, 'Un militar y un fraile', de José Gutiérrez Solana o el busto de Goya realizado por el escultor, Julio Antonio.

El préstamo se completa con grabados, piezas documentales y publicaciones históricas del Fondo Antiguo del Prado que enriquecerán el recorrido de la muestra en La Lonja en Zaragoza titulada "200 años con Goya", que tendrá lugar entre abril y agosto de 2027; mientras que el proyecto inmersivo "El Prado de Goya para los zaragozanos" tomará la sala de exposiciones de La Lonja el primer semestre de 2028.

GENEROSIDAD

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha realizado una visita institucional al Museo Nacional del Prado en Madrid para transmitir personalmente su agradecimiento al equipo directivo y conservador de la pinacoteca por su colaboración y "generosidad" en el desarrollo de los actos conmemorativos del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya (1828-2028).

Durante el recorrido por las galerías centrales y las salas de la exposición permanente dedicadas al maestro de Fuendetodos, la alcaldesa ha estado acompañada por destacados representantes de la institución cultural como el conservador del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Prado, Pedro J. Martínez Plaza, además de comisario de la exposición "200 años con Goya"; y el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Alfonso Palacio, además de comisario de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario.

Natalia Chueca ha expresado la profunda gratitud de la capital aragonesa por la "extraordinaria implicación" del Museo del Prado como prestador principal y "aliado indispensable" de las celebraciones goyescas.

En particular, la alcaldesa ha destacado la labor que viene realizando Pedro J. Martínez Plaza como comisario de "200 años con Goya", la primera muestra de estas características que ofrecerá una perspectiva completa de la influencia del pintor aragonés a lo largo de dos siglos en la totalidad de las disciplinas artísticas: desde la pintura, la escultura y la literatura hasta el cine, la música, el teatro y la moda.

En este sentido, la regidora ha señalado que, "gracias a esta alianza histórica con el Museo del Prado, Zaragoza no solo va a rendir tributo a Goya, sino que va a ofrecer una experiencia cultural inédita en España con dos grandes exposiciones gratuitas. Es un orgullo ver cómo la casa del arte español se vuelca con la ciudad que vio crecer a nuestro pintor más universal haciendo posible la mayor celebración que jamás se ha llevado a cabo sobre su historia".

COLABORACIÓN EN LA EXPERIENCIA INMERSIVA DE 2028 Y LIDERAZGO NACIONAL

En la reunión de trabajo celebrada tras el recorrido por el museo, los responsables de ambas instituciones han profundizado en las líneas de cooperación para el proyecto inmersivo "El Prado de Goya para los zaragozanos", que tomará la sala de exposiciones de La Lonja durante el primer semestre de 2028, como ya anticipó la alcaldesa este verano.

Concebido como un museo circulante, el proyecto trasciende el formato expositivo convencional para ofrecer una experiencia envolvente y narrativa en la mente de Francisco de Goya. Mediante proyecciones 360º, un espacio sonoro que simula la sordera del pintor y un entorno de realidad virtual que recrea las salas del Prado, la iniciativa culminará con un mensaje luminoso sobre la vigencia de su legado y el papel crucial del Museo del Prado en su conservación y difusión.

Chueca ha ratificado la total disposición de la ciudad de Zaragoza hacia Alfonso Palacio en su labor institucional al frente de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de Francisco de Goya, reafirmando el compromiso municipal de liderar "una conmemoración rigurosa, abierta y con proyección internacional".

Refiriéndose al calado de la figura del artista y a su arraigo con la capital aragonesa, Natalia Chueca ha subrayado: "Francisco de Goya no es solo el pintor universal que revolucionó la historia del arte. Es nuestro gran embajador ante el mundo y siempre será ese faro cultural que sigue guiando el espíritu de Zaragoza".

PROYECTOS CULTURALES E HITOS DEL BICENTENARIO

La exposición "200 años con Goya" (abril-agosto de 2027 en La Lonja) y la experiencia inmersiva de 2028 serán la punta de lanza de una completa programación con la que el Ayuntamiento de Zaragoza rendirá homenaje a su artista más universal.

Dentro de estas celebraciones se enmarcan otras iniciativas clave impulsadas por el consistorio. Así, están las exposiciones temáticas como 'Goya y el periodismo gráfico' (segundo semestre de 2027 en La Lonja), 'Lucha de Gigantes' dedicada al arte pop y al homenaje a 'El Coloso' (finales de 2026 en Casa de los Morlanes), y 'Las Mujeres en la vida de Goya'.

En el ámbito de la creación audiovisual y publicaciones está el programa de cortometrajes Zaragoza y Goya, de Cine, el largometraje documental Pasión por Goya (El tiempo también pinta), el cortometraje de animación 'The Quinta's Ghost' y talleres educativos de cómic goyesco para escolares.

En cuanto a la proyección de ciudad y espacio público hay proyectos de proyección internacional como la Red de Ciudades Goya, la creación del nuevo Producto Turístico Goya, la consolidación de las Fiestas Goyescas y la restauración del conjunto escultórico del Monumento a Goya en la plaza del Pilar.