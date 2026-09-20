Musethica regresará a las Cuencas Mineras con once conciertos en cinco municipios

Musethica tiene como objetivo integrar la interpretación en directo en la educación musical superior y acercar la música clásica a públicos diversos. - MUSETHICA

TERUEL 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Musethica regresa por tercera vez a las Cuencas Mineras. Este proyecto musical aragonés, cuya propuesta de valor pasa por llevar la música clásica a nuevos públicos y escenarios inusuales, vuelve a la comarca turolense del 26 de septiembre al 4 de octubre y ofrecerá un total de 11 conciertos en Utrillas, Escucha, Mezquita de Jarque y Martín del Río.

En esta nueva sesión en las Cuencas Mineras, dos jóvenes músicos serán los protagonistas: Bárbara Martínez (violín) y Carles Girbau (violonchelo). Les acompañará como profesora la violista Lara Fernández. Bárbara Martínez comenzó sus estudios de violín a los cuatro años en Valencia, misma ciudad en cuyo Conservatorio Profesional se formó. Durante su trayectoria ha participado en proyectos jóvenes orquestales como la European Youth Orchestra Academy, en Mannheim; la European Youth Orchestra Ferruccio Busoni o la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y de la Orquesta de la FSMCV.

Girbau comenzó sus estudios de violonchelo a los tres años en la Escuela de Música de Manlleu; posteriormente, cursó sus estudios superiores en la ESMUC (Barcelona) y se graduó con las máximas calificaciones. En su carrera ha sido parte de la Franz Schubert Philharmonia y de la PhilZuyd Orkest y mantiene una activa trayectoria en orquestas jóvenes: en 2026 se incorporó como miembro titular de la JONDE, ha sido violonchelo principal de la JMI Unity 80 Orchestra 2025 y coprincipal en la Nationaal Jeugdorkest.

La profesora que acompañará a los jóvenes músicos, Lara Fernández Ponce, es la violista del Cosmos Quartet y desde 2018 ejerce como profesora de viola y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). Junto a su cuarteto ha sido ganadora de diversos premios en concursos internacionales, como el Irene Steels Heidelberg International Chamber Music Competition, el Premio BBVA de Música de Cámara Montserrat Alavedra, el Joseph Joachim Chamber Music Competition in Weimar o el Carl Nielsen International Chamber Music Competition en Copenhague.

Los intérpretes se instalarán en Utrillas a partir del 26 de septiembre para comenzar con los ensayos, pero los conciertos se ofrecerán a partir del día 29 de septiembre. La agenda incluye tanto conciertos en centros sociales como otros abiertos al público general. Los del primer bloque comenzarán el 29 de septiembre en el CEIP Antonio Gargallo Moya de Escucha, con dos sesiones. Al día siguiente, los músicos actuarán en el Centro ocupacional ATADI y en el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, ambos en Andorra.

El 1 de septiembre, el escenario será el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, donde están previstos dos conciertos, y el viernes día 2 los intérpretes llevarán su música a la residencia de mayores de Utrillas.

El programa de conciertos abiertos al público comenzará el 2 de octubre en el bar El Horno de Mezquita de Jarque, seguirá el día 3 en la residencia de mayores de Martín del Río y la sala de exposiciones de Escucha y concluirá el domingo 4 de octubre en el salón de actos del Antiguo Colegio MFU de Utrillas.

En su anterior entrega en las Cuencas Mineras, celebrada en junio de 2025, Musethica atrajo a más 500 asistentes, congregando, en algunos casos, a toda la población del municipio para presenciar una cita inusual, como un concierto de música clásica del más alto nivel en alguno de sus emplazamientos.

Para el desarrollo de esta nueva sesión Musethica cuenta con el apoyo de Fundación Ibercaja, Gobierno de Aragón y Fundación Térvalis, así como de los Ayuntamientos de Utrillas, Escucha, Mezquita de Jarque y Martín del Río.

Musethica nació en Zaragoza en 2012 impulsada por el violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello con la vocación de integrar la interpretación en directo en la educación musical superior y acercar la música clásica a públicos diversos. Actualmente, el proyecto cuenta con sedes en varios países y colabora con instituciones musicales y educativas internacionales, consolidándose como uno de los modelos más innovadores de formación musical con impacto social.