Nace un nuevo ciclo de improvisación teatral para jóvenes, 'Humor al final del túnel' - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza estrena por primera vez 'Humor al final del Túnel', un ciclo de improvisación y comedia gestual dirigido a los jóvenes, que se celebrará entre el 10 y el 18 de diciembre en el Centro de Artes El Túnel, ubicado en el distrito de Oliver.

Esta propuesta, dirigida a chicos y chicas de entre 17 y 30 años, incluye dos talleres de humor y teatro, con plazas limitadas, y dos espectáculos abiertos al público con entrada libre hasta completar aforo.

Con este nuevo ciclo, Zaragoza Joven refuerza su apuesta por las artes escénicas en un equipamiento donde el teatro forma parte de las líneas de programación habitual, ha explicado hoy la concejal de Juventud, Ruth Bravo.

"Zaragoza Joven está constantemente escuchando a los jóvenes y buscando nuevos programas y actividades que sean atractivos para ellos. Creemos que este nuevo programa va a funcionar muy bien", ha indicado.

DOS ESPECTÁCULOS PARA DISFRUTAR DEL HUMOR EN DIRECTO

La programación comenzará el jueves 10 de diciembre, a las 19.00 horas, con Woman Up!!!, un espectáculo de improvisación protagonizado por Paula Galimberti, Ana Puerta, Encarni Corrales y Laura Márquez, acompañadas por el músico Martín Caló.

Mediante la creación espontánea de historias, las artistas pondrán sobre el escenario experiencias y situaciones vinculadas a la vida de las mujeres, abordando con humor y sensibilidad momentos divertidos y otros aterradores. Se trata de una propuesta en la que todo estará al descubierto y en la que cada historia se construirá en directo.

El plato fuerte del ciclo llegará el sábado 12 de diciembre, a las 19.00 horas, con Trash, de la reconocida compañía Yllana, que se une en esta ocasión a Töthem para presentar un espectáculo lleno de energía, ritmo y humor sobre las posibilidades creativas del reciclaje.

La acción transcurre en un centro de reciclaje donde cuatro imaginativos y alocados operarios convierten objetos y desechos cotidianos -como bombonas de butano, paraguas o cajas de herramientas, en instrumentos y números musicales.

INGREDIENTES

La percusión, el movimiento y la comedia gestual son los ingredientes de esta actividad que invita también a reflexionar sobre el exceso de consumismo. Ambos espectáculos tendrán entrada libre hasta completar aforo. Dos talleres gratuitos para jóvenes de 17 a 30 años 'Humor al final del Túnel' cuenta con dos propuestas formativas gratuitas para acercar las herramientas de la interpretación y la comedia a los jóvenes.

El primero es un Taller de Improvisación Teatral, impartido por Encarni Corrales, actriz y directora, fundadora de Teatro Indigesto e impulsora de iniciativas como Zaragoza Improvisa. Se celebrará los días 14 y 15 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas.

A través del juego y de diferentes dinámicas teatrales, los participantes trabajarán herramientas y conceptos de improvisación, como la escucha, la cohesión grupal y la espontaneidad, además de explorar los mecanismos físicos y expresivos que permiten construir escenas en el momento.

La segunda propuesta será un Taller de Guion de Monólogos, impartido por el cómico zaragozano Diego Peña, que tendrá lugar del 16 al 18 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas. El taller permitirá conocer las claves para escribir y poner en escena un monólogo, desde los primeros pasos de iniciación en el género hasta la construcción de la estructura narrativa y el trabajo de las técnicas vocales.

La actividad concluirá con una puesta en común en la que los propios participantes darán vida a los textos que hayan creado durante las sesiones. Los dos talleres están dirigidos a jóvenes de entre 17 y 30 años y cuentan con plazas limitadas. La inscripción, gratuita, podrá realizarse a partir del 23 de noviembre a través de la página web de Zaragoza Joven.

Con 'Humor al final del Túnel', Zaragoza Joven amplía las oportunidades de participación juvenil en las artes escénicas y convierte el humor en una herramienta de expresión y aprendizaje, acercando tanto al público como a los jóvenes creadores nuevas formas de experimentar el teatro, ha manifestado la concejal.