"Necesitamos que los servicios públicos y el Estado den certezas a las mayorías sociales", afirma Unai Sordo (CCOO)

1130544.1.260.149.20261103135219 El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general autonómico, Manuel Pina. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este martes, en rueda de prensa en Zaragoza: "Necesitamos que los servicios públicos y el Estado den certezas a las mayorías sociales en infraestructuras, en sanidad, en pensiones, en educación o en atención a la dependencia, por citar algunos ejemplos".

Ha visitado Zaragoza para participar en el comité ampliado de CCOO Aragón y en tres asambleas de trabajadores para preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Ha explicado que "el leit motiv de esta huelga ha sido la problemática de la vivienda en España asociada a la situación de los salarios y los precios" y que "hay una tercera pata, que es la defensa de los servicios públicos".

"Para Comisiones Obreras la situación de acceso a la vivienda para millones de trabajadores es la gran fractura socioeconómica que sufre nuestro país, con un sesgo generacional evidente. No quiere decir que el problema de la vivienda solo afecte a la gente joven, pero afecta de forma muy particular a las personas jóvenes".

"El tema de la vivienda está mediatizando la vida de muchísimas familias", ha manifestado Sordo, apuntando que la media de edad de emancipación se sitúa en España por encima de los 30 años, "una situación absolutamente anormal y anacrónica que no debiéramos interpretar como una situación normal"

Además, "hay cientos de miles de unidades convivenciales de familias, de parejas, que no se separan aunque hayan roto sus vínculos sentimentales porque las dos personas, individualmente, no pueden acceder a una vivienda sea en alquiler o en propiedad", lo que también es "una bomba de relojería" en relación a la violencia de género.

En materia de vivienda "hacen falta medidas paliativas y regulatorias", pero sobre todo "una gran infraestructura pública de vivienda a precio protegido que facilite soluciones habitacionales a millones de personas en los próximos diez años y que limite a la baja los precios de mercado".

"Por mucho que se topen los alquileres en las zonas tensionadas; por mucho que se evite la entrada de operadores privados, fondos de inversión y fondos buitre en la acaparación de viviendas para especular con su precio, que hay que hacerlo y en mi opinión hay que sacarles a gorrazos de este país; por mucho que se prorroguen los alquileres para evitar encarecimientos abusivos y por mucho que se promulguen los dos reales decretos ley que decayeron en sede parlamentaria, no sirve para, de verdad, acotar el problema de precios disparatados que tiene la vivienda en propiedad o la vivienda en alquiler en España".

Unai Sordo ha emplazado a todos los partidos a decir, de cara a las elecciones generales del 29N, "si quieren invertir al menos el 1% del PIB durante la próxima década para conseguir al menos un millón y medio de viviendas a precio protegido que nunca se desclasifiquen".

"Tiene que ser una muestra de voluntad política de si, de verdad, se quiere abordar el problema de la vivienda o se sigue concibiendo la vivienda como un bien de inversión, de especulación y de negocio privado en lugar de como un bien social de primera necesidad para generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas españolas".

EMPLEO

En cuanto a la situación del empleo, ha comentado que "está muy mediatizada" por el proceso de regularización de migrantes, de forma que seguirá aumentando la población ocupada y habrá "repuntes puntuales" de la tasa de desempleo, el próximo trimestre.

"La situación del empleo en España es la mejor que hemos tenido en la historia económica reciente, con más gente trabajando que nunca, un incremento salarial que en términos de subida media de los salarios seguramente se sitúe en el año 2026 por encima entre el 3 y mucho y el 4 y poco por ciento", ha proclamado Unai Sordo.

Aunque han subido los salarios "esto no sirve para hacer frente al disparatado coste de la vivienda", ha continuado el líder de CCOO, argumentando que "no hay un convenio colectivo que soporte un incremento del 12% interanual en el precio de la vivienda".

"Tenemos que subir los salarios porque los precios suben y no solo los de la vivienda", ha considerado Sordo, apuntando que la inflación está en el 4,9%.

"Las familias incluso con dos trabajos, incluso con salarios medios que puedan estar incrementándose, pasan apuros para llegar a fin de mes por el incremento de los costes ordinarios", que impactan más en las rentas bajas.

El incremento de los costes ordinarios, ha expuesto Sordo, guarda relación con la situación internacional porque "la irrupción de la extrema derecha en las principales economías del mundo está disparatando el mundo".

"Los precios que soporta una familia trabajadora española es considerable, consecuencia directa de la irrupción de la extrema derecha en países como Estados Unidos, en las guerras en Irán o en la invasión de Ucrania".

Ha dicho que "la locura de invadir países, la locura de cerrar estrechos como el de Ormuz o como el otro estrecho que hay, o la locura de invadir Ucrania" son causa de la inflación.

Otro factor son los márgenes empresariales en sectores como el refino de los combustibles o el eléctrico, que "están en récords históricos".

"Nos parece una vergüenza que el incremento de los costes que provocan las guerras se traslade a los precios al consumo para mantener intactos o incluso mejorar los beneficios de las empresas y es un escándalo que, además, esto sea compatible con una CEOE que se niega a subir los salarios a través de un gran acuerdo de convenios colectivos a nivel estatal; en ese escenario es donde situamos la responsabilidad patronal y son unos de los principales destinatarios de esta convocatoria de paro general". Los sindicatos piden una subida de los salarios de entre el 4 y el 7% y una subida del salario mínimo interprofesional del 7%.

Un tercer elemento es que las familias cada vez tienen que dedicar más dinero de sus sueldos "a pagar lo que la administración pública cada vez da en peor medida o en servicios públicos de menor calidad", por ejemplo en la sanidad o la educació, con menos plazas en FP o el posgrados.

"Después de lo que hemos visto con la situación del sistema ferroviario, con la situación de la atención a la dependencia, la ayuda domiciliaria, las residencias, el coste que tiene esto para las familias, queremos lanzar un mensaje clarísimo respecto a los servicios públicos: No es menos Estado lo que necesitamos, es más Estado".

"¿De verdad alguien piensa que reduciendo los ingresos públicos un 4% del PIB se puede conseguir algo que no sea mandar a este país a la ruina, a la dependencia exterior, a la subalternidad de los mercados de deuda?", ha preguntado en alusión a Vox, aseverando que esta propuesta conlleva la reducción "drástica" de las pensiones o "arruinar" la sanidad, la educación y la atención a la dependencia y "dejar que se pudran nuestras infraestructuras".

ASAMBLEAS

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha señalado que Sordo participa este martes en el comité ampliado del sindicato y en tres asambleas de trabajadores de las administraciones públicas y de empresas.

Ha comentado que el lunes próximo, 9 de noviembre, habrá una asamblea conjunta con UGT para dar el pistoletazo de salida a la huelga general.

Pina ha indicado que los sindicatos quieren que el 11N sea "un día histórico" con "ese punto de diferenciación" que tiene esta huelga general, que "tiene una pata social". "Los servicios públicos no son solo la sanidad, la educación, sino que están también los cuidados, incluso últimamente estamos metiendo también el tema de la vivienda".

En esta convocatoria habrá concentraciones en las ciudades, no solo en las tres capitales, sino posiblemente en Monzón y Calatayud, y por la tarde se celebrarán manifestaciones.