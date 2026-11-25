Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha emprendido acciones legales ante el Gobierno de España por el reparto masivo de inmigrantes llegados ilegalmente a España en los últimos meses, en especial los adultos que están siendo trasladados por el Ejecutivo central a suelo aragonés desde la isla de El Hierro.

Hace escasas semanas, el Gobierno de Aragón tuvo conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ejecutivo central estaba trasladando a esta comunidad autónoma contingentes de inmigración llegada ilegalmente a la isla de El Hierro. Esas personas, supuestamente identificadas por las autoridades estatales como mayores de edad, están siendo repartidas por el Gobierno de España por centros que tiene concertados por toda la geografía nacional, entre ellos Aragón.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ya advirtió en su día que no se estaban produciendo en tiempo y forma las notificaciones a la Administración regional sobre esos envíos realizados con total opacidad por el Ejecutivo central.

Ahora, el vicepresidente Nolasco emprende acciones legales, en primer término en vía administrativa mediante el requerimiento que ha enviado al Gobierno de España, concretamente remitido a su Delegación en Aragón que dirige Noelia Herrero. Este requerimiento es el paso previo a otras acciones que el vicepresidente Nolasco está decidido a llevar, si es necesario, hasta los tribunales de Justicia.

El requerimiento se fundamenta en los principios de lealtad institucional, información y colaboración entre Administraciones públicas recogidos la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia considera "imprescindible" disponer de información completa, veraz y actualizada sobre estos traslados para garantizar el correcto ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, protección de menores, sanidad, educación e integración social.

Con este soporte legal, el requerimiento exige, entre otros extremos, que el Gobierno de España, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción del escrito --fue cursado el pasado lunes 23 de noviembre--, facilite la "cifra exacta de personas inmigrantes derivadas a centros gestionados por la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el 1 de octubre de 2026, con indicación de las fechas exactas de llegada y enclave del territorio nacional desde el que han sido derivadas, en particular cuántas de ellas procedentes de la isla de El Hierro, otras islas del Archipiélago Canario o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

También se reclama la "relación detallada de los municipios, establecimientos, dispositivos o recursos de acogida, de titularidad estatal o gestionados por entidades colaboradoras, en los que han sido alojadas estas personas en Aragón, especificando el número de inmigrantes asignado a cada recurso y el total de inmigrantes acogidos en cada uno de esos recursos estatales de acogida a la fecha de respuesta de este requerimiento".

Asimismo, se reclama "desglose estadístico anonimizado por sexo, franja de edad y nacionalidad" de cada uno de esos inmigrantes derivados a Aragón, indicar expresamente si se han detectado casos de enfermedades graves, y cuál es la "situación jurídico-administrativa y duración prevista de la estancia".