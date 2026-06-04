Nolasco exige a Delegación del Gobierno en Aragón que informe "sobre la residencia legal o ilegal" del detenido en Caspe

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en la sala de prensa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha exigido este jueves a la Delegación de Gobierno en Aragón que "facilite todos los detalles sobre la situación de residencia legal o ilegal del detenido por su presunta implicación con el asesinato de un joven español --un valenciano de 27 años-- en Caspe".

Un arresto que, según ha informado la Guardia Civil, ha tenido lugar este jueves en torno a las 14.30 horas, tras un amplio dispositivo, después de que el presunto autor de los hechos se diese a la fuga en la noche del miércoles, cuando tuvo lugar el suceso, en la plaza Aragón de Caspe, en el marco de un riña tumultuaria.

Nolasco ha apelado "al derecho constitucional de información de los ciudadanos y a la transparencia absoluta para que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, informe sobre esta cuestión".

Del mismo modo, ha exigido a su vez que Delegación del Gobierno en Aragón informe de "todos los antecedentes policiales por delitos y faltas que pudieran pesar sobre él", así como "el tiempo que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las autoridades de Extranjería y al Ministerio del Interior les consta la presencia en España de este detenido".

Asimismo, el vicepresidente ha recordado otro suceso en el cual "los aragoneses están a la espera de que el delegado del Gobierno desvele si el maltratador del barrio zaragozano de Las Fuentes que intentó acuchillar a una mujer y a su hijo --durante la madrugada del 21 de mayo-- es un inmigrante con residencia legal o ilegal en España". Un dato que ya fue requerido públicamente por el vicepresidente de Aragón.

Ha recalcado que "la ocultación de este tipo de datos supone en la práctica un encubrimiento protector de los delincuentes y una premeditada estrategia de desinformación por parte de la Delegación de Gobierno ante hechos gravísimos y dramáticos que tanto las autoridades autonómicas como la sociedad tienen derecho a conocer".

Por último, Alejandro Nolasco ha afirmado: "Según nos enteramos por algunas informaciones periodísticas, el presunto asesino de Caspe tiene antecedentes policiales. Un caso más de un delincuente inmigrante campando a sus anchas en España, ahora acusado de segar la vida de un joven español al mismo tiempo que el Gobierno de Sánchez, el Gobierno más corrupto de la historia de España, sigue con su estrategia de la invasión migratoria sin control alguno".

"Algo que pone en peligro la seguridad individual y colectiva de nuestro país, con consecuencias dramáticas como vemos semana tras semana", ha concluido.