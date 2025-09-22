Nolasco (Vox) achaca el último incendio en un centro de migrantes en Zaragoza al "comportamiento de los internos"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto a sus compañeros de grupo parlamentario Carmen Rouco, Santiago Morón, David Arranz y Juan Vidal. - VOX

TERUEL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha responsabilizado del incendio declarado el pasado sábado en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (Catim), ubicado en el paseo Tierno Galván de Zaragoza, al "comportamiento de los internos", a los que ha definido como "unos sujetos no acostumbrados a acatar ni nuestras costumbres, ni nuestras leyes ni tienen respeto por el prójimo".

"El cambio climático no prende fuego a los colchones", ha expresado Nolasco, quien se ha desplazado este lunes hasta el Catim junto a los diputados autonómicos de Vox Santiago Morón, David Arranz, Carmen Rouco y Juan Vidal, ha informado la formación.

El portavoz de Vox ha recordado que "es el segundo incendio en un centro de menas en dos meses", aludiendo al ocurrido piso de menores tutelados en la calle Comadre de Teruel, en el que otros dos educadores resultaron heridos.

Ha cargado contra las "políticas irresponsables del PP y PSOE que nos llevan a esto: a los heridos y centros de menas incendiados", a la vez que ha deseado una "pronta recuperación" a la educadora herida el pasado sábado por inhalación de humo.

Nolasco ha exigido al Gobierno de Aragón que "priorice el interés superior de la seguridad de los aragoneses antes que un supuesto interés de los 'menas' que ni siquiera sabemos si son menores". "Es tremendo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tienen que quemar?", ha exclamado.

Por ello, ha solicitado al Ejecutivo autonómico que se niegue en las Conferencias Sectoriales a recibir a "quienes han entrado ilegalmente" en España y "la devolución de los menores con sus padres".

El diputado aragonés ha criticado que "les pagamos pensión completa" y ha calificado de "recochineo" que el Gobierno autonómico "busque alojamiento para 'menas' en pisos del mercado en alquiler, cuando hay muchos aragoneses que no pueden pagarse un alquiler".

Ha concluido exponiendo que "somos presos del bipartidismo", por lo que "acabar con el bipartidismo es una cuestión de supervivencia e integridad física". "Esto es lo que tenemos. No nos inventamos nada. La diferencia es que nosotros lo contamos, pero el resto de los partidos callan y algunos incluso colaboran con el tráfico de personas", ha resumido.