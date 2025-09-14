Nolasco (Vox), en el evento 'Europa VIVA 25': "Cuando la izquierda lo ve crudo en las urnas, recurre al asesinato"

Alejandro Nolasco y Santiago Morón, integrantes de la nutrida representación de Vox en el evento político 'Europa Viva 25' que se celebra en Madrid. - VOX

El vocal del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha advertido de que "la izquierda cada vez lo ve más negro, crudo y difícil en las urnas, de manera que recurre al asesinato como hemos vivido con el triste asesinato de Charlie Kirk".

Nolasco ha hecho estas declaraciones en el marco del evento político 'Europa VIVA 25' que se celebra en el Palacio Vistalegre de Madrid y en el que, junto a una nutrida representación de integrantes de la formación en Aragón, se dan cita líderes y partidos europeos afines ideológicamente a la formación de Santiago Abascal bajo el proyecto común de "recuperar la libertad, la soberanía, la seguridad y la prosperidad para los pueblos de Europa".

Una cita que para Nolasco es el "evento político más importante del año que va a revolucionar y cambiar el destino de España y el resto de los países europeos".

El dirigente de Vox en Aragón ha subrayado que "tan sólo hay dos caminos, el de los patriotas que defienden la familia, la patria y la seguridad en las calles; o, por el contrario, el de los socialistas y populares, lo 'woke' y todo lo progre que nos lleva a un mundo de inseguridad, falta de libertades y en el que se lucha contra la familia".

En todo caso se ha mostrado convencido del triunfo de la propuesta de su formación: "Vamos a reconquistarlo todo y vamos a levantar todo lo que hayan destruido", ha concluido.