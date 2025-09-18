Nolasco (Vox) reduce el nuevo Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica a "más fotos, más canapés y más galas"

Alejandro Nolasco, en el centro, junto a la concejal Verónica Luz, y la miembro del CEP, Sandra Martínez, este jueves en la plaza del Torico de Teruel. - VOX

TERUEL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, considera que la refundación del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (OADIDE) recientemente anunciada por el Gobierno de Aragón no tendrá un "alcance real" y sólo servirá para que la vicepresidenta Mar Vaquero y el consejero de Cohesión Territorial, Octavio López, copresidentes ambos del organismo, "puedan tener más fotos, más canapés y más galas".

Nolasco ha hecho esta consideración este jueves en Teruel durante su comparecencia ante los medios de comunicación para valorar el funcionamiento de la Dirección General de Despoblación y sus recientes iniciativas. El portavoz de Vox en las Cortes se ha mostrado crítico con la gestión del Ejecutivo de Azcón en materia de despoblación, una materia que estuvo a cargo del propio Nolasco hasta su salida del Ejecutivo de Azcón.

"Habla por sí solo el hecho de que el Gobierno aragonés venda como un hito una reunión interdepartamental celebrada el 9 de septiembre para hablar de despoblación", ha reprochado.

También ha señalado que "les ha costado un año y dos meses", desde que Octavio López asumió las competencias de Despoblación, "en reunirse con el resto de los departamentos para hablar de despoblación".

En ese sentido, ha recordado que el consejero López asumió las competencias de Despoblación tras la salida de Vox del Gobierno el 12 de julio de 2024.

El portavoz de Vox también ha hecho referencia al I Congreso Internacional de Despoblación, que tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre en el Hotel Balneario de Segura de Baños. Ha reivindicado que se trata de un proyecto de su formación política, que fue anunciado y publicado por primera vez en el portal 'Aragón Hoy' el 26 de octubre de 2023, cuando Alejandro Nolasco era vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón.

LAMENTA LA DEMORA Y EL CONTENIDO DEL CONGRESO

Además, ha lamentado que "han perdido un año", puesto que la gestión de Vox en el Ejecutivo autonómico "hubiera permitido celebrar el I Congreso Internacional de Despoblación del 21 al 23 de noviembre de 2024 en el Parador de Alcañiz en colaboración con El Corte Inglés".

La diferencia, ha apuntado, es que el Congreso organizado en Alcañiz tenía "un enfoque académico, sin presencia de cargos políticos en las mesas redondas", sino que "estábamos en contacto con universidades hasta de California y Finlandia".

Y ha añadido: "Se cargaron el Congreso cuando ya estaba prácticamente cerrado, para invitar ahora a eurodiputados y otros políticos del PP y PSOE para convertirlo en un evento político", ha lamentado.

Del mismo modo, Nolasco ha criticado "la supresión del Centro de Estudios Demográficos por el actual Gobierno". Un Centro "que iba a instalarse en Teruel", posiblemente en la Plaza San Juan de Teruel. Este centro iba a tener un enfoque "técnico, científico y académico". Su estructura jurídica era una fundación, y el Gobierno de Aragón ya disponía de sus estatutos redactados.