Nolasco (Vox) responde a Vaquero que "es cruel engañar" rechazando el recorte de la PAC y apoyando el Pacto Verde

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que lo "cruel y fariseo" es "engañar a la gente, diciendo en Aragón que estás en contra del recorte del 20% de la PAC, pero luego en Bruselas votar a favor de esos recortes y esas políticas verdes". De este modo ha respondido a la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien en su rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno había calificado de "pueril" el hecho de que Nolasco publicara un vídeo en sus redes sociales subido en un tractor para reclamar la limpieza de los cauces de los ríos.

Unas declaraciones que han tenido lugar en el marco de las Jornadas de Estudio que organiza el grupo europeo Patriots --al que pertenece Vox-- celebradas durante este martes y miércoles en Madrid.

Nolasco ha participado en el panel 'Pacto Verde y fiscalidad ecológica: impacto en la competitividad europea, la industria y la agricultura', celebrado en el Senado. En este foro, también han intervenido los eurodiputados Gilles Pennelle (RN), Elisabeth Dieringer (FPÖ) y Raffaelle Stancanelli (Lega).

El portavoz de Vox en Aragón ha lamentado que "las políticas verdes inciden en la despoblación y nos llevan a la ruina". Ha puesto el caso de la central térmica de Andorra, cuya voladura tuvo lugar en mayo de 2022: "Suponía el 80% del PIB de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Nos dijeron que había que volarla, cuando hay centrales térmicas alemanas que tenían moratorias de cierre hasta el año 2039", ha comparado.

Del mismo modo, ha cargado contra la aprobación que el Gobierno de España autorizó para el Clúster del Maestrazgo "porque supone una destrucción de la flora y la fauna, va a deforestar 2 millones de árboles y el turismo rural quedará arruinado". En este contexto, ha criticado que "los molinos van a ser de fondos de inversión daneses, que no tienen su sede social en Aragón".

Siguiendo con las políticas energéticas, ahora en contexto autonómico, ha mostrado su rechazo a la Ley de Energía que PP, PSOE y PAR aprobaron en las Cortes de Aragón porque "supone una alfombra roja al lobby fotovoltaico y fastidiar a los agricultores y ganaderos".

Asimismo, ha analizado que la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes implica "cambiar nuestro modo de vida a golpe de ley y volar nuestra industria debido a la soberanía impuesta desde Bruselas por la señora von der Leyen". "Hasta que no echemos al bipartidismo también desde Bruselas, esto no cambiará", ha concluido.