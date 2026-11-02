La nueva Cenicienta sobre Hielo se estrena el 21 de noviembre en Puerto Venecia con Nerea Rodríguez

Archivo - El musical, que combina teatro, música en directo, danza y patinaje, abre la venta de entradas con una promoción de lanzamiento para las primeras funciones - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro AM Puerto Venecia acogerá desde el próximo 21 de noviembre el estreno en España de 'La nueva Cenicienta sobre Hielo', un espectáculo musical protagonizado por la cantante y actriz Nerea Rodríguez que ofrecerá una revisión del clásico cuento infantil con una protagonista que toma las riendas de su propio destino. Las funciones se prolongarán hasta el 10 de enero y las entradas ya están disponibles.

La propuesta, que llegará por primera vez a España de la mano de la compañía portuguesa AM Live, combina teatro, música cantada en directo, danza y patinaje sobre hielo en una función de 60 minutos dirigida a todos los públicos. El montaje plantea una Cenicienta del siglo XXI que no espera a ser rescatada, sino que decide su camino y su futuro, con un mensaje centrado en la confianza en uno mismo y la igualdad entre hombres y mujeres.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de las páginas web nuevacenicientasobrehielo.es e Ibercaja.es. En los próximos días también estarán disponibles en las taquillas habilitadas en Puerto Venecia, en la primera planta, frente a El Corte Inglés.

Con motivo del lanzamiento, quienes compren sus localidades antes del 8 de noviembre podrán acceder a un precio especial de 24,50 euros para las funciones comprendidas entre el 21 y el 30 de noviembre. Además, se ofrecen descuentos para grupos y familias mediante la compra de paquetes de tres, cuatro o cinco entradas.

El espectáculo cuenta también con una modalidad VIP que incluye asiento en primera fila, artículos de merchandising, servicio de bar y un encuentro con el elenco.

UNA CENICIENTA DEL SIGLO XXI

Nerea Rodríguez encabeza el reparto en el papel de Cenicienta. La artista alcanzó popularidad tras participar en 'Operación Triunfo' en 2017 y cuenta con experiencia en el teatro musical, donde ha protagonizado 'La llamada', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ha formado parte de producciones como 'Los Miserables' y 'Jesucristo Superstar'.

Junto a ella, Sara Sanromán interpreta a la madrastra Serpina y Luis Morón da vida al príncipe Diego, dentro de un elenco integrado por artistas de Aragón y de otros puntos de España.

La historia incorpora elementos de fantasía y constantes manipulaciones del tiempo para presentar una versión renovada del relato tradicional. A través de su protagonista, el montaje busca transmitir a pequeños y mayores que cada persona puede decidir quién quiere ser y hasta dónde desea llegar.

PRIMERA PRODUCCIÓN DE AM LIVE EN ESPAÑA

La llegada de 'La nueva Cenicienta sobre Hielo' supone el debut en España de la productora portuguesa AM Live, que acumula 13 años de trayectoria y 1,25 millones de espectadores en Portugal. Entre sus producciones figuran 'La Sirenita sobre hielo' y 'El Cascanueces sobre hielo'.

La compañía apuesta por una puesta en escena de grandes dimensiones, inspirada en los estándares de Broadway y el West End. Para acoger las funciones, Puerto Venecia contará con una carpa temática construida específicamente para la representación.