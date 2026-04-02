Los nueve municipios de la Ruta del Tambor y el Bombo romperán la hora a medianoche y Calanda el viernes

Archivo - La plaza de Híjar durante la celebración de 'Romper la hora' - AYUNTAMIENTO DE HÍJAR - Archivo

TERUEL 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nueve municipios turolenses que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo --Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén-- protagonizarán a media noche de este Jueves Santo el acto más tradicional de la Semana Santa del Bajo Aragón que es la "Rompida de la Hora", mientras que Calanda hará lo propio a las 12.00 horas del Viernes Santo.

La Semana Santa en estos municipios del Bajo Aragón turolense está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y es una tradición de siglos que genera gran expectación entre los vecinos y los, cada vez más numerosos, visitantes.

El momento álgido lo marcarán las miles de mazas y baquetas que harán retumbar los bombos y los tambores en la medianoche de este Jueves al Viernes Santo --excepto en Calanda, donde lo hacen a mediodía del día siguiente--, en la conocida como 'Rompida de la Hora', que simboliza el retumbe de la tierra por la muerte de Cristo.

Precisamente, este momento cumbre de 'Romper la Hora' también está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que supone que los tambores y bombos estén a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo.

La mayoría de los pueblos visten hábito negro, Alcorisa y Calanda utilizan uno morado y Alcañiz, azul celeste, de modo que dentro de las similitudes entre todos los municipios, cada uno mantiene una característica que enriquece la Ruta.

Aunque la 'Rompida de la Hora' es el acto más conocido de la Semana Santa de Calanda, inmortalizado por el cineasta calandino Luis Buñuel, otro momento muy intenso es "el terminar", cuando el Sábado Santo, a las 14.00 horas, dejan de sonar los bombos y los tambores y se hace el silencio tras 38 horas seguidas de estruendo.