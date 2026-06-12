El nuevo Canal de Whatsapp del Tranvía de Zaragoza informa en tiempo real de cualquier alteración en el servicio

Archivo - Tranvía circulando por el paseo Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Canal de Whatsapp del Tranvía de Zaragoza, al que todos los ciudadanos pueden suscribirse desde este viernes, informa de forma puntual de cualquier alteración del servicio normal de la Línea 1, en tiempo real y sin intermediarios.

De esta forma, los usuarios inscritos recibirán en su móvil una notificación cada vez que se produzca cualquier afección que suponga una interrupción parcial en el servicio, aunque sea leve, conociendo al instante el tramo afectado y pudiendo así planificar su viaje consecuentemente.

La idea original surge de una petición de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). Hasta ahora al producirse una incidencia ésta se comunicaba principalmente a través de audio en los tranvías, por lo que las personas sordas no estaban informadas convenientemente.

Una vez se empieza a estudiar en Los Tranvías de Zaragoza la manera de solventar esta cuestión de accesibilidad, aparece la idea del Canal de Whatsapp, el cual no sólo resulta ser útil para este colectivo, sino que además ofrece una información valiosa e inmediata a todos los usuarios del Tranvía.

Los mensajes, de extrema claridad y que se limitan a dar la información relevante para el usuario, se han trabajado conjuntamente con ASZA desde el punto de vista del uso del lenguaje, con el fin de que sean perfectamente comprensibles para las personas con distintos tipos de discapacidad.

COLABORACIÓN

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que la accesibilidad es un elemento "transversal" en todas las políticas municipales. "La movilidad es uno de los escenarios más importantes, pero lo es también la vía pública en general, las infraestructuras, los edificios municipales, etcétera".

Ha querido agradecer a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) que hayan señalado este detalle que, ahora, se puede mejorar. "Es cierto --ha reconocido-- que siempre nos fijamos más en aspectos relacionados con la movilidad --sillas de ruedas, por ejemplo-- o la falta de visión, pero estoy contenta porque podamos visibilizar también las diferentes barreras a las que se enfrentan las personas sordas y, sobre todo, intentar colaborar en solventarlas".

Por su parte, la gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, ha explicado que "la accesibilidad del Tranvía de Zaragoza va más allá de sus características propias, que responden plenamente al punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Ha relatado que desde el inicio del proyecto, se ha mantenido "contacto directo" con las organizaciones de personas con discapacidad para atender cualquier mejora que se pudiera incorporar.

"Esta filosofía brota del firme convencimiento de que cualquier paso que se dé en el ámbito de la accesibilidad beneficia no solo a estos colectivos, sino a la ciudadanía en general, y este nuevo canal de Whatsapp es un claro ejemplo de ello", ha subrayado Ana Moreno.

OPERATIVO

Los ciudadanos pueden suscribirse libremente al canal a través de su búsqueda en Whatsapp. Asimismo, desde este viernes están instalados en todas las paradas de la Línea 1 carteles con códigos QR que conectan directamente con el canal. Una vez suscritos, los ciudadanos pueden activar o desactivar el audio de las notificaciones, según sus propias preferencias.

Se trata de un desarrollo técnico llevado a cabo por Los Tranvías de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el cual los operadores del Puesto de Control Central del Tranvía de Zaragoza, ubicado en las cocheras de Valdespartera, completan un formulario al producirse la incidencia y, de forma automática, la aplicación traduce el mensaje y lo lanza al canal de Whatsapp para informar a todos los integrantes del mismo.

Esta misma información se publica automáticamente también en la página web del Tranvía de Zaragoza, 'www.tranviasdezaragoza.es', algo que hasta ahora se realizaba de forma manual, por lo que se gana en inmediatez.