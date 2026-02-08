El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21,467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel.

El número de electores residentes en el extranjero es de 44.428; 29.606 corresponden a la circunscripción de Zaragoza; 9.122 a la de Huesca y 5.630 a la de Teruel.

A las 11.15 horas, la participación era de un 10,81%. En la provincia de Zaragoza, la participación es de un 10,91 por ciento en las 1.482 mesas; en Huesca, de un 10,41 por ciento en las 403 meses y en Teruel, de un 10,74 por ciento en 328 meses. No hay comparación con los datos de los comicios autonómicos de mayo de 2023 porque es la primera vez que se ofrecen datos de participación en esta franja horaria.

Por otra parte, Mar Vaquero, ha ofrecido el dato de que se han acreditado 180 profesionales de 78 medios de comunicación para seguir estas elecciones, las primeras que Aragón afronta en solitario.



