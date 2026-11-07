La obesidad está relacionada con más de 200 complicaciones de salud, señala una experta aragonesa

La doctora Paola Martínez en el 39 Congreso Aragonés de Atención Primaria. - FASAMET

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora Paola Martínez ha destacado este sábado que "la alimentación saludable y la actividad física son los pilares del tratamiento de la obesidad, pero no siempre son suficientes".

Martínez ha impartido la ponencia 'Abordaje integral de la obesidad', esta mañana dentro del programa científico del XXXIX Congreso Aragonés de Atención Primaria. La conferencia ha tratado el papel de los médicos de Familia ante un problema médico que destaca tanto por el crecimiento de su incidencia, incluso entre la infancia, como por sus consecuencias para los pacientes.

La ponente ha destacado que la obesidad afecta actualmente en España aproximadamente al 19,3 % de los hombres y al 18% de las mujeres, pero los estudios prevén que para el año 2035, su prevalencia alcance el 37%. Igualmente, padecen exceso de peso más de uno de cada tres niños de entre 6 y 9 años, y casi uno de cada seis vive con obesidad.

Sobre las causas, la doctora Martínez ha subrayado que "va más allá de un exceso de peso, es una enfermedad crónica y compleja" y que las investigaciones han demostrado que "no se trata de una 'falta de voluntad', sino que hoy en día sabemos que hay multitud de factores que intervienen, tanto genéticos, como psicológicos y sociales". Igualmente ha incidido en que "el sedentarismo y el aumento de comidas ultraprocesadas tienen gran influencia en su incremento".

En cuanto a los efectos, la obesidad "está relacionada con más de 200 complicaciones asociadas, incluidas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tumores, daños respiratorios y articulares, hipertensión o apnea obstructiva del sueño. Además de problemas psicológicos, que afectan negativamente a la calidad de vida de los pacientes que la sufren".

La ponente, médico de familia en el EAP Fuentes Norte de Zaragoza, ha destacado que la Atención Primaria "debe ser el eje del tratamiento, ya que por su accesibilidad, continuidad asistencial y abordaje global del paciente, el médico de familia está en una posición privilegiada para diagnosticar, tratar, acompañar y realizar el seguimiento del paciente con obesidad".

Como aspecto clave en el tratamiento, Paola Martínez ha señalado que "no debe enfocarse solo en perder peso, sino en ganar salud y calidad de vida" y así debe dirigirse también a "disminuir las complicaciones asociadas tanto a nivel físico como psicológico".

Así, tras subrayar que la base es mantener un estilo de vida saludable, controlando la alimentación y la actividad física, ha señalado que "actualmente disponemos de tratamientos farmacológicos que, combinados con los cambios en el estilo de vida, nos permiten conseguir mejores resultados, mejorar la salud metabólica y reducir las complicaciones asociadas".

El XXXIX Congreso Aragonés de Atención Primaria, organizado por los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón --FASAMET y CESM Aragón-- reúne a más de 250 profesionales. El encuentro ha ofrecido desde el pasado jueves hasta este sábado una veintena de ponencias y talleres sobre cuestiones médicas de actualidad.