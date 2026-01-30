Ola de robos en estancos de la provincia Zaragoza: Piden reforzar la seguridad

Uno de los estancos que ha sufrido robos. - CEPYME ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Expendedores de Tabaco y Timbre de la Provincia de Zaragoza (Asezar) ha alertado este viernes del aumento en los robos en estancos en diferentes puntos de la provincia, en especial en el medio rural, y han urgido a reforzar la seguridad.

Así, los estanqueros han señalado que, desde el pasado 18 de noviembre, se han registrado atracos en establecimientos de las localidades de Alfamén, Belchite, Torres de Berrellén y Cariñena, además de otros dos en la capital, en los que se emplearon diferentes armas, lo que incrementa notablemente la sensación de inseguridad entre los trabajadores del sector.

Desde Asezar, han trasladado la "inquietud creciente" de los dependientes, especialmente en los pueblos, donde muchos de ellos "trabajan solos" y donde la limitación de medios y la menor presencia policial genera "una clara sensación de desprotección".

"Esta situación está provocando miedo, tensión e incertidumbre entre los profesionales, que se ven obligados a desarrollar su actividad en un clima de riesgo constante", han añadido.

Del mismo modo, han indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les han recomendado "extremar las precauciones" y reforzar, en la medida de lo posible, las medidas de seguridad.

Han insistido también en la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier información o movimiento sospechoso se comunique de inmediato a la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Por último, en Asezar han confiado en que esta situación "pueda revertirse cuanto antes" y han reiterado su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad de los estancos y de quienes trabajan en ellos.