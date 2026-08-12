El operativo contra el incendio de Riglos consolida durante la noche dos sectores del flanco izquierdo

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha consolidado, durante la pasada noche, los sectores 1 y 3 del flanco izquierdo, apoyándose en la carretera A-132, ha informado este miércoles el servicio Infoar del Gobierno de Aragón.

En torno a 400 efectivos han trabajado durante la noche del martes al miércoles contra este incendio forestal, avanzando también en la consolidación del flanco derecho para concentrar los medios de extinción, en las próximas horas, en la cabeza del incendio.