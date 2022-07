Organizan una maratón fotográfica contra el proyecto de unión de estaciones por los Ibones de Anayet y Canal Roya

Archivo - Convocan una maratón fotográfico en la zona de Anayet para reclamar que no se haga el proyecto de unión de estaciones de esquí en esta zona del Pirineo de Huesca.

Archivo - Convocan una maratón fotográfico en la zona de Anayet para reclamar que no se haga el proyecto de unión de estaciones de esquí en esta zona del Pirineo de Huesca. - MARATÓN FOTOGRÁFICO ANAYET - Archivo

HUESCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de fotógrafos ha organizado la Maratón Fotográfica Anayet para mostrar a la sociedad la belleza de tan singular paraje y exigir al Gobierno de Aragón que declare la zona parque natural y cese en su intención realizar allí la unión de estaciones de esquí, unas obras "que degradarán el paisaje".

En una nota de prensa, los promotores de la iniciativa, un grupo de fotógrafos aragoneses y nacionales, han explicado que convocan a la sociedad a volver la mirada hacia la Canal Roya y los Ibones de Anayet, en el Pirineo oscense.

Para eso, han promovido varias acciones, como una actividad el sábado, 6 de agosto, por la tarde, para tomar fotografías al atardecer, vivaquear y esperar al amanecer para seguir tomando fotografías, actividad que han abierto a otros fotógrafos que quieran acompañar la comitiva.

Las instantáneas, posteriormente, tomarán forma de exposición y viajarán por distintas localidades del territorio aragonés. El fotógrafo José Andrés López, que coordina la iniciativa, ha declarado que este colectivo profesional "siente que debe reaccionar ante la agresión medioambiental del Gobierno de Aragón, que actúa sin atender a la comunidad científica y sin reflexionar sobre el fracaso de actuaciones similares, como la de Castanesa, donde tras invertir seis millones de euros apenas ha disfrutado de nieve dos semanas".

A su entender, "resulta todavía más grave cuando, además, todas estas inversiones pretenden subvencionarse con fondos públicos Next Generation para los cuales no se cumple el principio DNSH --no causar un perjuicio significativo--". El presidente de Aragón, Javier Lambán, "puede desoír a la comunidad científica, pero parece poco probable que engañe a la Comisión Europea", ha sentenciado.

Además de la maratón fotográfica, también se ha distribuido un manifiesto, que ya cuenta con firmas de fotógrafos aragoneses como Uge Fuertes, Carlos Ruiz, Javier González Martín, Iván Antolín, así como otros nacionales, como Javier Martínez Morán y Javier Camacho Gimeno, este último con más de cien premios y menciones en concursos, como Montphoto, Veolia WildLife, Fotocam, Memorial María Luisa o Photobarrabes, y que colabora con fotógrafos como Gallen Rowell o Ansel Adams, en la edición del libro 'Mountains, Portraits of High Places'.