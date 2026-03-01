La oscense Yasmina Praderas suma su segundo Goya a mejor sonido por 'Sirât'

Las diseñadoras de sonido Laia Casanovas (i) y Yasmina Praderas (d) posan tras recibir el Goya a Mejor Sonido por la película 'Sirât', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora de sonido y mezcladora oscense Yasmina Praderas se ha llevado el Goya a mejor sonido por su trabajo en 'Sirât' junto a sus compañeras Amanda Villavieja y Laia Casanovas en la 40 edición de los Premios Goya que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha celebrado este sábado en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.

Con el reconocimiento a su labor técnica en la obra de Oliver Laxe, rodada parcialmente en Aragón, la oscense, que también está nominada a los Oscar, suma así su segunda estatuilla tras la lograda en 2023 con 'As bestas', del director Rodrigo Sorogoyen y la coguionista zaragozana Isabel Peña.

Junto al Goya a mejor sonido, 'Sirat' sumó otros cinco estatuillas, lo que convirtió a la cinta de Laxe en la película más premiada, en una gala que consagró a 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, como la vencedora de la noche con la conquista de las principales categorías.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, asistió a la gala celebrada en Barcelona y trasladó con su presencia el apoyo del Gobierno de Aragón y del conjunto de la Comunidad a los aragoneses nominados, con quienes contactó previamente para desearles suerte en la noche del cine español.

Además de Yasmina Praderas, estaban nominados el director Gaizka Urresti, aragonés de adopción, por su documental con 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'; y la oscense Raquel Larrosa, al mejor corto documental con 'Disonancia'.

Asimismo, Gemma Blasco, directora catalana con raíces turolenses, estaba nominada a mejor dirección novel por 'La furia'.