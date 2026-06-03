Pancho Varona y Las Migas abrirán Veruela Verano, que tendrá como antesala un concierto especial de Tako

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y el diputado delegado del Monasterio de Veruela, Eduardo Arilla. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pancho Varona, Las Migas, Queralt Lahoz y Depedro componen este año el cartel del festival Veruela Verano, que se celebrará los cuatro primeros sábados del mes de agosto --1, 8, 15 y 22-- en el Monasterio de Santa María de Veruela, en la Comarca zaragozana de Tarazona y el Moncayo, y que tendrá como antesala, una semana antes, un concierto especial de la banda de rock ejeana Tako, que recientemente ha cumplido 40 años sobre los escenarios, así como diversas actividades previas para público familiar y visitas guiadas y teatralizadas.

La programación tanto de Veruela Verano como de Veruela Estival --las actividades previas y posteriores-- se ha presentado este miércoles en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y el diputado delegado del Monasterio, Eduardo Arilla.

Lázaro ha destacado que estos festivales volverán a convertir el cenobio "en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la provincia durante los meses de verano", con una programación "amplia, diversa y de calidad, pensada para todos los públicos y con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía en un entorno patrimonial único".

"A través de Veruela Estival, el monasterio se transforma, una vez más, en un espacio vivo, abierto a la convivencia, al disfrute familiar y al encuentro con las artes escénicas", ha añadido, con propuestas que incluyen danza, circo contemporáneo, música, teatro infantil y visitas teatralizadas, combinando "entretenimiento, creatividad y divulgación" para que vecinos y visitantes descubran el patrimonio "desde nuevas perspectivas".

Tras reiterar que la institución provincial cree "firmemente en la cultura como "servicio público esencial, herramienta de cohesión social y motor de desarrollo que genera oportunidades, fomenta la participación ciudadana y mejora la calidad de vida de las personas", ha incidido en el "importante impacto económico y social" en las comarcas del entorno del Moncayo, donde los visitantes dinamizan la hostelería, el comercio y los servicios.

MONCAYO Y VERUELA

Por su parte, Arilla ha asegurado que "el majestuoso Moncayo de fondo" junto con el Monasterio de Veruela, sob "el complemente perfecto" para todos estos municipios, además de "un gancho" y "un tirón" para atraer visitantes y "un referente cultural" en la provincia de Zaragoza.

Además, en muchos casos, los municipios de estas comarcas organizan su propia programación y actividades complementarias en estas mismas fechas.

En cuanto a los festivales, ha señalado que buscan tanto un turismo familiar como de público "entendido en música", que disfruta de la gran acústica de la iglesia de Veruela y de la fusión entre múscia y patrimonio. Además, por este enclave han pasado artistas que con el tiempo han despegado a nivel nacional e internacional, como es el caso de Rosalía, quien participó en este festival al comienzo de su carrera.

VERUELA VERANO

El Festival Veruela Verano comenzará el 1 de agosto, a las 19.30 horas, con el mítico cantautor y productor español Pancho Varona, que lleva más de cuatro décadas a cuestas como mano derecha de Joaquín Sabina, para quien compuso una de sus canciones más míticas, 'Princesa'. También ha creado temas para artistas como Ana Belén, Luz Casal, Joan Manuel Serrat, Pasión Vega, Ana Belén o Miguel Ríos, entre muchos otros.

Una semana más tarde, a la misma hora, será el turno de Las Migas, una banda femenina liderada por la guitarrista y compositora Marta Robles, afincada en Menorca, un grupo "rompedor" a la hora de difundir el flamenco. Su música ha sonado en más de 50 países y, entre sus reconocimeintos, figuran cuatro nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, que finalmente ganaron en 2022, o el Premio MIN al Mejor Álbum de Flamenco en 2019 y 2023.

Veruela Verano continuará el 15 de agosto con una de las artistas "más singulares y sólidas" de la escena musical actual, Queralt Lahoz, nacida en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), pero marcada por la migración andaluza, que construye su identidad artística a partir de sus raíces, de la genealogía de mujeres trabajadoras que la preceden y de una infancia suburbana que convierte en motor creativo. En su música conviven con naturalidad flamenco, soul latino, rap, copla, hip hop y electrónica.

Cerrará el ciclo el sábado siguiente Depedro, el proyecto iniciado en 2008 por Jairo Zavala, que vuelca influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, África, el Mediterráneo o Estados Unidos. Su carrera alcanza ocho LPs y varios EPs, además de los documentales 'Casamance' en Senegal y 'Fanantenana' en Madagascar.

VERUELA ESTIVAL

El programa de Veruela Estival empieza este mismo sábado, 6 de junio, a las 11.00 horas, con el III Encuentro de Coros de la Provincia, con la participación de la Coral Zufariense de Junilados, la Coral de San Mateo, la Coral Boayen de Boquiñeni, el Coro Octavus ad Urben de Utebo, las Corales de Luna y Erla y el Coro de la Sociedad Artístico Musical de Magallón.

El día siguiente, los protagonistas serán la danza y el circo con 'Veruela se mueve', con espectáculos de funambulismo, danza vertical, danza 'performance', circo contemporáneo y danza en duro.

Los más pequeños tendran su hueco en la programación los días 14, 21 y 28 de junio, con el ciclo de teatro infantil 'Veruela en familia', que tendrá lugar en el exterior de la iglesia del monasterio.

El 27 de junio, será el turno de la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo, en la que se podrá contemplar el dance de Añón del Moncayo, de Mallén, de Ambel, de Talamantes y de Novillas, bajo la presentación del historiador y etnógrafo del Instituto Aragonés de Antropología Vicente Chueca. Esos dances "marcan la tradición de cada localidad, de lo que fueron, de lo que pretenden ser y el no perder la esencia del municipio", ha indicado Arilla.

La música volverá a sonar el 10 de julio, a las 18.00 horas, con la actuación del coro y la orquesta de niñas 'James Allen's Girls School', procedente del Reino Unido.

Como colofón, el sábado, 25 de julio, a las 19.30 horas, tendrá lugar el concierto de Tako '40 aniversario', en formato acústico, con entrada libre hasta completar aforo. "Hablando con ellos, me manifestaron que tenían unas ganas inmensas de poder celebrar este tipo de concierto", ha expuesto el diputado, quien ha reivindicado la "apuesta clara" de la DPZ por apoyar a los grupos aragoneses.

Otra visita guiada especial, prevista para los días 14 y 19 de julio, mostrará lo que cuentan las piedras de este monasterio. Por ejemplo, en un verano histórico por el eclipse total del próximo 12 de agosto, cómo en sus paredes hay una reseña en referencia a un eclipse solar sucedido en 1860.

VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS Por un lado, bajo el título 'Veruela: ecos de 880 años de historia', se han organizado visitas teatralizadas los días 4 y 11 de julio y 12 y 19 de septiembre, en las que los asistentes podrán realizar un viaje en el tiempo al momento de fundación del monasterio con un recorrido amenizado por la Coral Turiasonense y con la escenográfia de la época. La entrada es gratuita con reserva previa a través del teléfono '976 64 90 25' o del correo 'monasteriodeveruela@dpz.es'.

Por otro, los días 6, 13 y 27 de septiembre, a las 12.30 horas, se han programado recorridos sonoros, en los que se muestra el trayecto desde el canto gregoriano al as prácticas polifónicas medievales y renacentistas, con el grupo especializado en música vocal antigua Chiavette.

El diputado Eduardo Arilla ha insistido en la necesidad de adquirir las entradas para los conciertos con antelación, ya que el aforo de la iglesia del monasterio es de sólo 450 personas. El precio es de 9 euros y se compran en la plataforma digital de Ibercaja.