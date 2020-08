El PAR cree que el acuerdo de la FEMP deja "desnudos" a los ayuntamiento, sobre todo a los del mundo rural

ZARAGOZA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario Ejecutivo de Acción Territorial del Partido Aragonés (PAR) y alcalde de Gúdar, Alberto Izquierdo, ha considerado, este jueves, en rueda de prensa, que en el acuerdo aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los ayuntamientos quedan "absolutamente desnudos y vuelven a dejar la financiación del mundo rural apartada".

En dicha comparecencia, Izquierdo ha recalcado la pasividad de las instituciones ante la denominada 'Ley Montoro', de la que ha asegurado que "nadie habla de su eliminación o modificación", ya que "convirtió a los ayuntamientos en entidades absolutamente tuteladas, que no eran capaces de gestionar su propio dinero". "Hay que eliminar esta ley que, ha condicionado desde hace doce años, el gasto de los ayuntamientos", según el secretario ejecutivo del PAR.

En este sentido, ha estimado la actuación de la FEMP de "cómplice del Gobierno de España", en vez de "seguir siendo el defensor histórico de los ayuntamientos grandes y pequeños", para "sustraer a todo el que quiera, porque es una medida voluntaria, todos sus ahorros y devolvérselos en cómodos plazos, en 15 años", ha indicado.

Izquierdo ha añadido que no se le ocurre el nombre de ningún alcalde que "sea capaz de comprometer sus cuentas durante 15 años, porque no sabemos ni quién gobernará dentro de cuatro". Asimismo, ha explicado que en el Partido Aragonés tienen un conocimiento "absoluto" del mundo local y, a su parecer, "no hay ni un solo alcalde o concejal que no esté perplejo ante esta noticia", ha glosado.

Además, ha solicitado al Ejecutivo nacional y a la federación de municipios que reconsideren esta medida porque "los ayuntamientos llevan doce años abrochándose el cinturón, haciendo lo mismo con menos dinero, para que ahora el Gobierno de España, que ha sido menos responsable y menos ahorrador, nos diga que le demos nuestro dinero y ya nos lo devolverán", ha añadido.

A su parecer, la FEMP no solo debe pensar en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ya que "se habla de transporte urbano, de acción social, de cuestiones que en muchos municipios de Aragón, no se dan o se no pueden plantear". Por ello, ha apostillado que "aquí está el Partido Aragonés para defender a los aragoneses, a la autonomía local y el medio rural de toda España".

OPOSICIÓN ROTUNDA

Por su parte, el portavoz del grupo del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha recalcado su oposición "rotunda" a dicho pacto y lo ha considerado "un mal acuerdo al que no se ha llegado por unanimidad".

En esta línea, ha explicado que "no hay nadie mejor que la entidades locales, que los ayuntamientos, para saber en qué emplear mejor los remanentes, para luchar contra el coronavirus, para la reactivación social o para políticas sociales y la creación de empleo. No debemos dejar de lado al tejido productivo, a las empresas, autónomos y trabajadores", ha añadido Guerrero.

Por último, el parlamentario ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza, excluido también del acceso a dichos fondos: "Exigimos que se tiene que dar una solución a aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes porque no los podemos dejar de lado. Tenemos que pensar, especialmente en los zaragozanos a quienes hay que darles una solución", ha finalizado diciendo.